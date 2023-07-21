Во Владимире водители просят улучшить перекресток на улице Диктора Левитана

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жалобы на перекресток у Областного дома культуры среди водителей Владимира ходят уже давно, но в последнее время проезд по нему оказался не только сложен, но и опасен. 19 июля там случилась первое в 2023 году ДТП с пострадавшим.

Ловушка для водителей

Как рассказали в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, около 11.20 водитель легкового автомобиля «Митсубиси», ехавший прямо по улице Разина, при пересечении перекрестка с улицей Диктора Левитана столкнулся с легковушкой «Рено», а затем с автомобилем «Хендай Солярис».

В результате аварии пострадала 71-летняя пассажирка «Рено». Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» диагностировала у нее перелом плеча.

- В текущем году на данном перекрестке это первое ДТП с пострадавшими, - уточнил старший инспектор городского отдела ГИБДД Валерьян Шируков.

При этом очагом аварийности в ГИБДД перекресток не считают, но уточняют, что технические аварии, когда страдают лишь машины, здесь происходят часто. Кстати, очередное такое ДТП случилось там тем же вечером — и опять не разъехались легковушки.

- В обычное время здесь проехать все-таки вполне реально, но в часы пик этот перекресток становится непреодолимой преградой, - сетует водитель из Владимира Кирилл. - Если едешь с улицы Разина, ты находишься на второстепенной дороге и вынужден уступать тем, кто едет по Диктора Левитана. А там никто тебе вежливо предложить проехать не торопится. Приходится нагло лезть, и в итоге создавать аварийные ситуации. Все ругаются, сигналят, будто первый раз такое.

Усугубляет ситуацию близость перекрестка с другим перегруженным участком — пересечением улицы Диктора Левитана с проспектом Ленина. Те, кто следует по главной, торопятся быстрее проехать весь участок, и не уступают тем, кто оказался в затруднении на второстепенной дороге. А у оказавшихся в ловушке водителей с улицы Разина сдают нервы.

В городском Отделе ГИБДД говорят, что о проблеме отлично знают, но пока никаких кардинальных предложений по поводу ее решения городским властям не предлагали. В мэрии Владимира, в свою очередь, затруднились оперативно ответить на тему изменений на сложном перекрестке, и попросили прислать официальный запрос.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Спасет здравый смысл

Наш постоянный автоэксперт, председатель федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев полагает, что однозначного решения проблемы нет.

- По крайней мере, здесь точно не нужно ставить светофор. Поток тут хороший, так как это дублер проспекта Ленина, который перегружен уже давно, и эта проблема имеется на всем протяжении улицы Разина, - говорит Евгений.

В качестве возможных мер наш эксперт предлагает несколько возможных вариантов. Наихудшим является именно светофор, из-за которого весь узел «улица Диктора Левитана — проспект Ленина — улица Разина» встанет в вечной пробке. Второй вариант — оставить все, как есть, и руководствоваться правилами дорожного движения и здравым смыслом. Однако именно сейчас это там и происходит, и лучше пока не становится.

Третьим возможным вариантом Евгений Ерофеев предлагает организовать круговую развязку, так как место вполне это позволяет сделать.

- Четвертое: комплексное решение по реорганизации движения и строительство новых дорог. Возможно, старые тихие улочки частного сектора перестанут быть такими, но это неизбежно, - заключил Евгений Ерофеев.

Кстати, наш автоэксперт и сотрудники городского отдела ГИБДД отметили, что проблемных перекрестков такого типа во Владимире вообще большое множество. Среди таковых были названы улица Северная в районе поворота на кольцо Рокадной дороги, перекрестки улиц Юбилейной и Соколова-Соколенка, Комиссарова и Егорова, поворот на улицу Стрелецкую, развязка на площади Лазарева со стороны улицы Балакирева и бульвара художника Иванова, а также перекресток улицы Чайковского и Сурикова. И список этот далеко не исчерпывающий.

А пока власти думают над решением проблемы, автолюбителям остается быть немного добрее друг к другу. Во Владимире между водителями давно негласно принято пропускать машины с второстепенных улиц при заторах по принципу «через одну». Так почему бы не применять это правило не только на крупных участках, но и на маленьких улочках? И тогда одной заботой точно станет меньше.