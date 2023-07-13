Во Владимире начинается комплексная реставрация Золотых ворот

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Начались работы с выросших вокруг памятника ЮНЕСКО бетонных блоков, часть из которых заехала на проезжую часть. Никаких официальных сообщений от властей на тот момент не было, но многие поняли, что большая реставрация Золотых ворот начинает воплощаться в жизнь.

Забор вокруг всемирного наследия

На бетонных блоках выросли деревянные каркасы, на которые водрузили знаки, извещающие о ремонтных работах. Вопреки опасениям горожан, никаких заторов из-за «внезапного забора» вокруг памятника не произошло даже в вечерний час пик.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике подтвердили, что этот забор действительно стал предвестником глобальных реставрационных работ.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Музей передал объект подрядчику 19 июня, то есть еще месяц назад. Предварительно мы вывезли все экспозиции и законсервировали диораму. Подрядчик завозил строительные и прочие материалы, а также согласовал с городской администрацией генеральный план, касающийся реставрации. Согласно плану, схема движения транспорта не изменится, - рассказал руководитель пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Лившиц.

В мэрии областного центра подтвердили, что жителям опасаться совершенно нечего. Никаких транспортных коллапсов из-за реставрации памятника ЮНЕСКО в самом сердце города не предвидится.

- Постановление об ограничении движения транспорта администрация не издавала. Пока в этом нет необходимости, - заверил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов. - Подрядчиком согласована схема установки ограждений на период проведения работ. Со стороны Козлова вала они установлены строго по периметру бордюрного камня, отделяющего брусчатку Золотых ворот от проезжей части, а со стороны корпуса ВлГУ оказались немного вынесены на левую полосу в районе 20-25 погонных метров, при этом никаких затруднений в движении нет.

В мэрии подчеркнули, что сейчас речь идет лишь о подготовительном этапе работ. Вскоре Золотые ворота обрастут строительными лесами и стройплощадкой, и тогда уже будет совершенно точно видно, как и где бетонные блоки подвинуть. Впрочем, скорее всего, подвинут их ближе к памятнику.

Начальный этап

Утром 12 июля деревянные каркасы на бетонных блоках стали закрываться зелеными металлическими листами забора. Рабочие монтировали листы и одновременно снимали временные дорожные знаки.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тем временем, арка Золотых ворот сама едва не превратилась в проезжую часть — одна за другой туда заезжали машины, которые привозили те или иные материалы. Несколько рабочих занимались переноской, однако особой активности у памятника не наблюдалось.

Внутри Золотых ворот пока тоже особо активных работ нет. Лишь на самом верху, в местах размещения музейных экспозиций, рабочие проводят очистку помещений. Сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, находившиеся на месте, уточнили, что пока основные этапы реставрации впереди.

- Глобальных работ пока нет, происходит только подготовка. Сами видите: устанавливаются ограждения, а еще приходится разворачивать радостных посетителей, которые то и дело сюда просачиваются, - говорят специалисты.

По контракту, заключенному Министерством культуры России с подрядчиком, стоимость комплексной реставрации сооружения 1164 года постройки составляет 139 миллионов 285 тысяч рублей. Причем непосредственно на реставрационные работы затратят почти 60 миллионов рублей. Еще 52,5 миллиона потратят на сопутствующие реставрации работы. Остальное пойдет на работы по электричеству, водоснабжению и водоотведению, организацию вентиляции и кондиционирования, на системы пожарной сигнализации, а также на ремонт элементов благоустройства территории.

Также в смету включены пусконаладочные работы, утилизация строительного мусора, производство работ зимой, пара процентов на непредвиденные затраты и компенсация налога на стоимость материалов и оборудования.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Защита от вибрации

В технической документации указано, что в Золотых воротах неудовлетворительным признаны состояние цоколя, часть стен как внутри, так и снаружи, состояние обеих лестниц, а также состояние большинства окон и стен. В ходе исследований выяснилось, что к памятнику не прикреплен молниеотвод. Также указано, что глава и шпили памятника находятся в нормальном состоянии, но требуют золочения, что и будет сделано.

Вместе с тем, фундамент памятника не обследовался, однако проект предусматривает его усиление специальными веществами и материалами.

«Планируется полное сохранение архитектурного облика «Золотых ворот» с одновременным устранением неудовлетворительного состояния конструкций, выполнением необходимых внутренних инженерных сетей и оборудования, отделки фасадов и интерьеров сооружения с увеличением выставочных площадей», - говорится в научно-проектной документации.

Интересно, что проектировщики отдельно остановились на защите Золотых ворот от вибрации, создающейся проезжающим рядом транспортом. Чтобы снизить ее влияние, специалисты предлагают обустроить виброзащищенное дорожное покрытие кругового объезда памятника. Для этого в состав дорожного покрытия должны включить специальные пластины из вспененного полиуретана. Ученые отметили, что в Германии вот уже 20 лет успешно используют такой метод, и износа на вибропоглощающих элементах за этот срок не обнаружено. Выпуск таких элементов освоили и в России, причем гарантийный срок их эксплуатации составляет 60 лет.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«К сожалению, территория расположения Золотых ворот ограничена отмосткой и дорога оказывается за пределами территории объекта культурного наследия, что не позволяет разработать проект виброзащитного дорожного покрытия в рамках данного

контракта – эту проблему следует решать только путем привлечения администрации города, которому принадлежит территория расположения дороги, примыкающей к объекту культурного наследия», - заключили специалисты.

Таким образом, решить вопрос со специальным дорожным полотном должны власти города.

Реставрация Золотых ворот должна быть завершена к 1 августа 2025 года.