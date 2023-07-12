Владимирцы собрали около тысячи книг для присоединенных территорий России

Фото с сайта администрации города Владимира.

Уже почти месяц во Владимире проходит акция «Литература для Новороссии». 22 июня старт ей дали представители Общественной палаты города Владимира. Суть ее в том, чтобы собрать для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей книги. Любой владимирец может принести книги в специальный пункт накопления. А дальше книги отправятся в новые регионы России.

Как пояснил председатель палаты Федор Лавров, у инициативы общественников несколько целей. Во-первых, они хотят вернуть присоединенным территориям русскоязычную литературу и переведенные книги российских и белорусских авторов на Украине. Во-вторых, книги нужны детям, так как скоро начнётся очередной учебный год, и необходимо помочь наполнить библиотечные фонды образовательных школ, домов культуры, оздоровительных учреждений в населенных пунктах Новороссии.

- Тематика книг любая, впрочем, мы фильтруем их на экстремизм, а также смотрим состояние книг, - рассказал секретарь Общественной палаты города Владимира Дмитрий Жученко. – При этом принимаются как новые, так и бывшие в употреблении книги. Главное, чтобы они были на русском языке.

Принимается литература по сигналу в общественную палату, то есть необходимо связаться с членами ОП одним из удобных способов (обычный номер, мобильный, электронная почта). Далее, если человек может привезти книги самостоятельно, то для вас могут открыть склад. Если книг немного либо нет возможности их привезти, то можно оставить на проходной в администрации города Владимира, откуда каждодневно их забирают. Есть вариант, чтобы книги забрали у вас из дома или офиса.

Первыми на призыв поделиться книгами на русском языке и о России отреагировали представители местного некоммерческого сектора. Активны и многие горожане, поделившиеся книгами их своих личных собраний. Сейчас собрано уже около тысячи книг. Наиболее часто горожане приносят русскую классику и современную беллетристику.

Акция продлится до конца сентября, когда исполнится год вхождению новых регионов в состав России. Что касается места, куда повезут книги, то адреса еще не определены.

Фото предоставлено Дмитрием Жученко.

- Сейчас мы контактируем с коллегами по системе общественных палат из новых регионов, совместно определяем, где наиболее востребованы будут наши гуманитарные грузы, - рассказал Дмитрий Жученко. - Однако мне лично хотелось бы доставить часть литературы в Мелитополь, город в котором жило несколько поколений моей семьи по линии отца.

КОНКРЕТНО

Владимирцы, желающие присоединиться к акции «Книги для Новороссии», могут сообщить об этом по телефонам 8-910-186-00-28 и 8(4922)330-518, а также на электронную почту - vl_op33@mail.ru.