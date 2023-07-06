Минздрав Владимирской области обвинили в халатности при списании лекарств на 58 миллионов рублей

Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области совместно с Росздравнадзором провела большую проверку в Центре по осуществлению закупок и товаров в сфере здравоохранения. Жителям региона он известен, как областной аптечный склад, подведомственный Минздраву региона, прославившийся тем, что пару лет назад из-за него якобы у людей возникли проблемы с получением льготных лекарств.

В итоге, проверяющие выявили массу нарушений. Установлено, что только с начала 2022 по май 2023 года Центр закупок списал просроченных препаратов на 58,6 миллионов рублей. Причем из этой суммы 32,1 миллиона рублей – это деньги, на которые купили лекарства в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Причиной списания столь крупных объемов в прокуратуре назвали плохое формирование потребности в лекарствах.

В подтверждение приводится ситуация с закупкой 3700 упаковок метопролола в 2020 году, срок годности которого истекал 1 июня 2022 года. В итоге вся партия так и пролежала, пока не была списана и уничтожена. Та же участь ждала 4300 упаковок максонидина и 6500 упаковок симвастина на 836 тысяч рублей.

Прокуратура отмечает, что в условиях бесконтрольного списывания и уничтожения лекарств некоторые люди не могли получить нужные препараты. Только в ходе проверки таковых нашлось 20 человек, страдающих заболеваниями сердца и сосудов.

Помимо этого, на аптечном складе проверяющие обнаружили нарушения условий хранения препаратов. Там хранилось 1800 просроченных упаковок, а еще 8300 упаковок находились в статусе «в обороте», но не выведены из него в срок. Еще 14400 упаковок состояли на учете в аптечной сети, но приняты не были.

Также в двух помещениях Центра закупок обнаружили антисанитарию, а ряд сотрудников не имел необходимые медицинские справки об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом.

По всем фактам было внесено представление курирующему заместителю губернатора Владимирской области, оно находится на рассмотрении. Материалы проверки передали в региональный Следком, который сейчас проводит доследственную проверку на наличие признаков халатности. Ход проверки находится на контроле областной прокуратуры.