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Общество6 июля 2023 11:00

Минздрав Владимирской области обвинили в халатности при списании лекарств на 58 миллионов рублей

Пока люди не могли получить препараты, на складе лежали никому не нужные препараты
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области.

Фото предоставлено прокуратурой Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области совместно с Росздравнадзором провела большую проверку в Центре по осуществлению закупок и товаров в сфере здравоохранения. Жителям региона он известен, как областной аптечный склад, подведомственный Минздраву региона, прославившийся тем, что пару лет назад из-за него якобы у людей возникли проблемы с получением льготных лекарств.

В итоге, проверяющие выявили массу нарушений. Установлено, что только с начала 2022 по май 2023 года Центр закупок списал просроченных препаратов на 58,6 миллионов рублей. Причем из этой суммы 32,1 миллиона рублей – это деньги, на которые купили лекарства в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Причиной списания столь крупных объемов в прокуратуре назвали плохое формирование потребности в лекарствах.

В подтверждение приводится ситуация с закупкой 3700 упаковок метопролола в 2020 году, срок годности которого истекал 1 июня 2022 года. В итоге вся партия так и пролежала, пока не была списана и уничтожена. Та же участь ждала 4300 упаковок максонидина и 6500 упаковок симвастина на 836 тысяч рублей.

Прокуратура отмечает, что в условиях бесконтрольного списывания и уничтожения лекарств некоторые люди не могли получить нужные препараты. Только в ходе проверки таковых нашлось 20 человек, страдающих заболеваниями сердца и сосудов.

Помимо этого, на аптечном складе проверяющие обнаружили нарушения условий хранения препаратов. Там хранилось 1800 просроченных упаковок, а еще 8300 упаковок находились в статусе «в обороте», но не выведены из него в срок. Еще 14400 упаковок состояли на учете в аптечной сети, но приняты не были.

Также в двух помещениях Центра закупок обнаружили антисанитарию, а ряд сотрудников не имел необходимые медицинские справки об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом.

По всем фактам было внесено представление курирующему заместителю губернатора Владимирской области, оно находится на рассмотрении. Материалы проверки передали в региональный Следком, который сейчас проводит доследственную проверку на наличие признаков халатности. Ход проверки находится на контроле областной прокуратуры.

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