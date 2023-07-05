Во Владимире Сабантуй отпразднуют татарскими блюдами и турниром по борьбе

Фото Анны Харитоновой.

Вот уже более 20 лет Сабантуй отмечают на территории Владимира с большим размахом. Нынешний год исключением не станет. О том, каким будет праздник в нынешнем году, рассказал глава совета Владимирской общественной организации «Автономия татар Владимирской области» Макатдес Муртазин.

Куреш

Глава организации напомнил, что Сабантуй начали отмечать более 1000 лет назад, и традиционно он считается праздником «первой борозды», когда природа расцветает, а человек начинает новый сезон полевых работ.

- Вот уже 22 раз мы проводим его во Владимире. Сабантуй — это праздник дружбы, - отметил Макатдес Муртазин, добавив, что в городах его отмечают лишь в последние 50-70 лет, а, в сущности, этот праздник характерен для сельской местности. Поэтому многие, наоборот, из крупных городов в эти дни уезжают на малую родину. Кое-кто в наши села из Москвы даже прилетает на вертолете.

Как бы то ни было, Сабантуй давно полюбился не только татарам, но и всем другим народам, вместе с которыми они его празднуют. Исключением не стали и владимирцы. Традиционно, площадкой для Сабантуя выбран Загородный парк, мероприятия начнутся 9 июля ровно в полдень.

Культурная программа обещает много интересного. Будет здесь и конкурс костюмов, и мастер-классы по традиционной кухне, которую в этот раз обещают сделать основной праздника, и, конечно же, праздничный концерт, а также разные интересные игры и конкурсы для всей семьи. Безусловно, одним из ключевых событий станет чемпионат по татарской национальной борьбе «куреш». Кроме того, организаторы обещают, что в Загородном парке раскинется настоящий восточный базар, правда с его участниками пока окончательно не определились.

- Тем, кто пожелает участвовать в борьбе, следует заявиться заранее, и прийти к 11.30, - советует Муртазин.

Макатдес Муртазин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Борцы должны будут пройти регистрацию и взвешивание. Участие может принять любой желающий, особых приемов в этой борьбе нет — как объясняют представители татарского народа, все заключается в ловкости и сноровке, а победитель обязан без рук оторвать соперника от земли и уложить на лопатки. Победителям сулят большой денежный приз. Его величину пока не называют, но в прошлом году занявший первое место получил 150 тысяч рублей. Впрочем, без подарков не уйдет никто.

- Главное здесь даже не победа, а участие, ведь человек проявил смелость, выходя на поединок, - объяснил Макатдес.

Поэтому борцы и победители многих других конкурсов получат ценные подарки и призы, главными среди которых станут национальные вышитые полотенца. Правда, женщинам в борьбе участвовать нельзя — такова традиция, зато болеть за участников можно, сколько душа пожелает.

При любой погоде

Впрочем, акцент решено сделать на татарской кухне. Планируется не только угостить людей, пришедших на Сабантуй, но и показать весь процесс приготовления национальных блюд. Будут здесь изделия из теста, лапша, традицонный чак-чак и многое-многое другое. Кулинарная площадка раскинется на главной сцене.

- Скорее всего, блюда будем продавать за символическую плату, - уточнил Муртазин, пообещав только теста пять видов.

Фото Анны Харитоновой.

Приедут к нам на праздник представители как минимум восьми районов Владимирской области, а также те, кто живет в Республике Татарстан. Например, Алексеевский район Татарстана, который шефствует над «Автономией татар Владимирской области», представит здесь свою ткацкую фабрику, представители которой проведут мастер-классы по национальной вышивке. Правда, пока сложно сказать, будут ли все мастер-классы бесплатными. Возможно, некоторые из них потребуют вложений чисто на расходные материалы.

В целом же праздник обещает быть веселым и интересным, как это бывает всегда. Представители татарского народа заверили, что Сабантуй в Загородном парке состоится обязательно при любой погоде.