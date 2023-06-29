Во Владимирской области отремонтируют дороги к туробъектам и местам отдыха

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В этом году во Владимирской области отремонтируют больше 30 километров региональных и местных дорог, а также два моста, по которым пролегают популярные туристические маршруты во Владимир, Гусь-Хрустальный, Мстеру, Муром, Суздаль и Юрьев-Польский.

«Литая» плитка на Вокзальной

Во Владимире по нацпроекту планируют отремонтировать семь дорог общей площадью 109 тысяч квадратных метров. Уже близятся к завершению работы по капитальному ремонту улицы Вокзальной — от Вокзального спуска до улицы Большой Нижегородской.

Как сообщил и.о. начальника городского управления ЖКХ Алексей Шумник, здесь приведут в порядок больше 11 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия и больше 4 тысяч квадратных метров тротуаров, заменено 2,5 километра бордюрного камня. Также планируют отремонтировать 43 колодца на проезжей части, тротуаре и примыканиях.

На улице Вокзальной укладывают литую плитку. Фото с сайта мэрии.

При ремонте улицы использованы новые строительные материалы. Для покрытия проезжей части использован щебеночно-мастичный асфальт на основе гранитного заполнителя, который значительно прочнее. При покрытии тротуара впервые в нашем городе использована «литая» плитка. Дополнительно по просьбам жителей на улице Вокзальной были отремонтированы три подъездных пути к городским учреждениям, в том числе - к одному из зданий «Почты России». Стоимость работ по контракту составила более 45 миллионов рублей.

По дороге к Боголюбовскому лугу

Также приближаются к завершению и ремонтные работы на автодороге Лемешки-Оргтруд, которая ведет к Боголюбовскому лугу и церкви Покрова на Нерли. Специалисты «ДСУ-3» укладывают основной слой асфальта, а также асфальтируют заездные карманы и остановки.

Работы на остальных объектах уже завершены и готовы к приемке. Это улица Добросельская (от дома №213 до автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М-7 «Волга»), Судогодское шоссе (от дома №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево), улица Мира (от улицы Почаевской до улицы Большой Нижегородской), улица Гвардейская (от улицы Институтский городок до поворота в мкр. Пиганово), автомобильная дорога «Юрьевец-Спасское» (на участке от дома №2а по улице Полевая в деревне Оборино до дома №1а по улице Садовая в селе Спасское).

Если говорить о региональных дорогах, то в порядок придет больше 9 километров автодороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород», которая пролегает через Муромский и Меленковский районы. Муром традиционно является центром притяжения для туристов, путешествующих к Троицкому монастырю, где хранятся мощи святых благоверных князей Петра и Февронии.

Не менее важен капитальный ремонт моста через реку Мжара в Суздале, где отремонтируют 135 погонных метров моста и подходов к нему. Работы выполняются в рамках подготовки к 1000-летию города.