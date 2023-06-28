Владимирская область вошла в пятерку худших в ЦФО по утонувшим

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний трагический случай произошел в Муроме 25 мая, когда в парковом декоративном пруду утонул 10-летний мальчик. Как рассказали сотрудники Главного управления МЧС по региону и Следственного управления СК России по Владимирской области, причины таких происшествий, как правило, одни и те же.

Негативная тенденция

В общей сложности в нынешнем году зарегистрировано 11 происшествий на воде, в которых погибло 11 человек, еще одну девушку удалось спасти во Владимире из вод Клязьмы.

- Относительно аналогичного периода прошлого года, когда на это время произошло семь случаев с гибелью семи человек, рост составил 57 процентов, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Головашкин, уточнив, что особый рост происшествий отметился с началом купального сезона.

Так, с 1 июня за неполный месяц утонуло шесть человек. Причины их гибели те же, что и раньше: купание в неположенных местах, плавание в нетрезвом виде, а также нахождение рыбаков на лодках без спасательных жилетов. Что касается погибших детей, то их оставляли без присмотра, а некоторые малыши не умели плавать.

- Сравниваем с Центральным федеральным округом и видим негативную тенденцию. По гибели людей в этом году мы входим в пятерку неблагополучных субъектов. На первых местах Москва и Московская область, где число людей не сравнимо с нами, - отметил Александр Головашкин.

Впрочем, пятое место из 18 регионов по ЦФО это еще не самое худшее. В прошлом и позапрошлом году Владимирская область была вовсе на третьем месте, опять же, уступая лишь столичному региону.

Сотрудники МЧС пишут предупреждения в родительских чатах, размещают их на обратных сторонах квитанций за коммуналку, объезжают с мегафонами как разрешенные, так и запрещенные места для купания и проводят массу встреч и мастер-классов с детьми, но статистика, к сожалению, пока не в нашу пользу.

Не спасают аншлаги

Если говорить о конкретике, то сразу две жизни унесло пьяное купание молодежи в Александровском районе, где в пожарном пруду утонули парень и девушка. Также печальную статистику пополнили три рыболова, тонувшие как с берега, так и с лодок.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Александра Головашкина, все погибшие рыбаки были людьми в солидном возрасте. Например, одному стало плохо с сердцем, он упал из лодки и захлебнулся, никто не смог его спасти, так как рядом людей не оказалось. Увы, спасательного жилета на погибшем не было.

Но самым трагическим случаем в текущем году стало происшествие в Муроме, в парке 50-летия Советской власти.

- 10-летний мальчик оказался в воде и не смог выбраться. Никаких противоправных действий в отношении ребенка какими-то другими лицами не совершалось. Произошла большая трагедия, в которой будем разбираться, - рассказал руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Владимирской области Алексей Орлов.

При этом вокруг стояли запрещающие аншлаги, а сам водоем, по словам сотрудников ГИМС, оказался не глубоким и раньше там никогда никто не купался. Более того, вокруг висели камеры видеонаблюдения, но трагедии избежать не удалось.

Кстати, в нынешнем сезоне сотрудники патрульных групп, в состав которых входят представители МЧС, полиции, администраций и другие, уже прогнали с водоемов 87 детей, которые находились там одни. На четырех родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В МЧС и СК еще раз призвали владимирцев и гостей региона к бдительности и настоятельно порекомендовали купаться исключительно в разрешенных местах, где присутствуют спасатели, а дно водоемов проверено водолазами. Опять же, детей ни в коем случае нельзя оставлять на воде одних. Только так можно избежать повторения уже произошедших трагедий.