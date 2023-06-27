На день открытых дверей владимирского медвуза пришло больше 800 человек

. Фото: Виктория СУХОВА

В минувшие выходные в областном центре прошел День открытых дверей владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета. Учреждение будет расположено на Октябрьском проспекте, 3. Уже в августе сюда завезут современное оборудование, и 1 сентября медвуз откроет свои двери для студентов.

Мечта детства

День открытых дверей решили провести в здании областной филармонии, и не прогадали. За полчаса до начала у дверей учреждения выстроилась большая очередь из желающих попасть внутрь. Приходили компаниями и целыми семьями.

В холле организовали несколько интерактивных площадок. Здесь можно было измерить уровень сахара в крови и давление, поучаствовать в химических опытах, сделать ЭКГ и УЗИ щитовидной железы, научиться проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Большой интерес вызвала площадка с манекеном, показывающим строение организма. Любой желающий мог собрать органы словно пазл.

В холле филармонии яблоку негде было упасть. Фото: Виктория СУХОВА

Из-за огромного потока людей пробиться к выступающим, чтобы что-то услышать, было сложно, поэтому большая часть пришедших просто столпилась в холле в ожидании официальной части. А ее неожиданно для всех перенесли на час позже, что вызвало недоумение и заставило некоторых уйти. Но самые стойкие, а их было все-таки больше 800 человек, остались ждать.

Алина Киселева пришла в филармонию с мамой. Выпускница призналась, что с детства хотела стать врачом, и теперь ее мечта может стать реальностью.

- Когда я была маленькой, я все время кого-то лечила, потом начала читать книги про строение человека, разные болезни. Мне это очень нравилось. К тому же я люблю общаться с детьми, поэтому в будущем хочу стать педиатром, - рассказала Алина.

А ее мама добавила, что рада, что с появлением во Владимире медвуза дочери не придется уезжать учиться в другой город. В том, что Алина поступит, женщина не сомневается. В течение всего года она усиленно занималась химией, биологией и русским языком.

Всем желающим могли сделать УЗИ щитовидной железы. Фото: Виктория СУХОВА

А вот Милане Кожиновой пока только 14 лет, но она пришла на День открытых дверей ради интереса, чтобы поближе познакомиться с профессией врача. И ей это удалось. Доктор позволила девочке самостоятельно сделать УЗИ своему отцу.

Следить за оценками в личном кабинете

Официальную часть провели в актовом зале. Ажиотаж был такой, что кресла были заняты даже на балконе. Пришлось приносить стулья и садиться в проходе.

Кроме представителей медвуза, на День открытых дверей приехали губернатор Александр Авдеев, сенатор Ольга Хохлова, вице-губернатор Константин Баранов и региональный министр здравоохранения Артем Осипов.

Мастер-класс по непрямому массажу сердца. Фото: Виктория СУХОВА

Глава области тут же сообщил присутствующим, что медвуз получил лицензию Рособрнадзора, а значит, никаких проблем с открытием не возникнет.

- Мы стремились сотрудничать именно с Приволжским исследовательским медицинским университетом, потому что он входит в четверку лучших медицинских вузов страны и в первую лигу всех российских вузов. В июне этого года команда нижегородского вуза стала лауреатом главной медицинской премии России «Призвание». Благодаря разработанному в университете мобильному приложению по диагностике меланомы и рака кожи менее чем за два года было выявлено 18 тысяч опасных новообразований, и люди вовремя получили лечение, - отметил Александр Авдеев. - Мы постарались сделать образование в филиале максимально доступным, и к федеральной целевой квоте в количестве 65 бюджетных мест добавили еще 35, которые финансируются за счет регионального бюджета. Таким образом, 100 мест станут бесплатными.

Платных мест планируется 80, при этом университет предоставит скидку в 15 процентов на оплату обучения. По программам ординатуры выделено 61 бюджетное место целевой квоты для регионального Минздрава и 110 платных мест по договорам об образовании.

Проректор по учебной работе ПИМУ Елена Богомолова. Фото: Виктория СУХОВА

- Теоретическая подготовка наших студентов и ординаторов будет проходить в новом учебном корпусе по 16 специальностям. Практические занятия предусмотрены на базе симуляционного центра филиала и в 14 медицинских организациях Владимирской области», – сообщила проректор по учебной работе ПИМУ Елена Богомолова. - У каждого студента университета будет свой личный кабинет, в котором есть расписание занятий, все оценки, личные достижения, которые учитываются при получении повышенной и именной стипендии. Кроме того, учащимся будут доступны видеозаписи всех лекций, банки клинических изображений, гистологических и патологоанатомических препаратов и другие исследования, а также электронная библиотека, включающая более 25 тысяч учебников и учебных пособий.

Преподавать в вузе будут как специалисты из головного вуза, так и опытные практикующие врачи нашей области. Больше 60 человек прошли необходимую подготовку. Кроме того, власти надеются, что со временем профессорско-преподавательский состав пополнится в том числе выпускниками филиала.

Можно было измерить уровень сахара в крови и давление. Фото: Виктория СУХОВА

КСТАТИ

Чтобы поступить в медвуз, необходимо получить не меньше 40 баллов по химии, биологии и русскому языку.

Дополнительные баллы (до 10 баллов) начисляются за аттестат с отличием, золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, волонтерскую деятельность, за победу в олимпиадах. Подробнее можно узнать на официальном сайте вуза - https://pimunn.ru/

КОНКРЕТНО

Приемная комиссия работает в актовом зале Городской поликлиники №2 (ул. Никитской, 5) в будни с 9 до 17 часов, в субботу — с 9 до 14 часов. Консультации также оказываются по телефону (4922) 77-15-40.

Документы для поступления можно подать через Госуслуги. Для заключения договоров целевого обучения следует обращаться в региональный Минздрав (ул. Большая Московская, 61, каб. 310).

Прием документов на специалитет продлится до 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

Для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования, крайний срок – 10 июля, с 11 по 25 июля для них предусмотрены вступительные испытания.

Что касается ординатуры, прием документов будет проводиться с 1 июля по 4 августа, вступительные испытания пройдут с 5 по 10 августа.