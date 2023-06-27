Во Владимирском госуниверситете появилась уникальная карта для слепых студентов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Презентация состоялась в Юридическом институте Владимирского государственного университета имени А.Н. и Н.Г. Столетовых. Такой картой пока не может похвастать ни один вуз региона.

Увидеть то, что нельзя потрогать

Уникальное издание создавала автономная некоммерческая организация «АКМЕ» совместно с Ресурсным учебно-методическим центром (РУМЦ) инклюзивоного образования ВлГУ. Деньги были получены в виде гранта от правительства региона.

- В нашем университете обучаются более 150 студентов с различной инвалидностью. Мы можем не замечать этих ребят, но наша задача создать такие условия, чтобы им было комфортно, - заявила руководитель РУМЦ Галина Мизелева.

Идейным вдохновителем и автором проекта стала руководитель «АКМЕ» Анна Мещерякова, которая сама не один год работала в ВлГУ. Она уточнила, что сейчас в общей сложности здесь обучаются 13 слепых ребят, но их число в скором времени может вырасти. В основном это молодые люди и девушки, приезжающие из других регионов. Но незрячему человеку, да еще не местному, крайне сложно описать то, что нельзя потрогать руками.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Поэтому работа началась еще в 2015 году, когда ввели специальный курс «Основы пространственного ориентирования». Он предназначался для приезжающих студентов, чтобы они могли освоить ориентирование по корпусам и передвигаться самостоятельно. Но мы поняли, что потребностей гораздо больше, и они не ограничиваются отрезками между общежитием и магазином. Поэтому родилась идея создать такую карту, - объясняет Анна Мещерякова и показывает две толстые книги.

Первая — это, собственно, карты с различными локациями. Выглядят они, как множество выпуклых черных изображений на белом фоне. Здесь есть и корпуса вуза, и территория кампуса, и даже ТЦ «Черемушки», о чем попросили сами незрячие ребята, которые часто туда ходят.

Вторая книга — это подробное описание этих же локаций, созданное при помощи шрифта Брайля. Благодаря сочетанию двух книг слепые студенты могут не только представить себе окружающую местность, но и узнать о ней много нового. Например, описание каких-нибудь опасностей вроде выбоин.

Кстати, сами слепые студенты эти карты тестировали и давали создателям ценные советы. Испробовали их на себе и обычные зрячие ребята, которые надевали повязки и пытались прогуляться теми же путями, что и их незрячие товарищи. Впоследствии они удивлялись, сколько внезапных препятствий встретили на пути.

Для наглядности Анна Мещерякова надела на трех студентов-добровольцев, хорошо знающих территорию университета, повязки, и предложила им найти на карте тот или иной корпус или объект. Все трое, хотя и никогда не пользовались подобными вещами, смогли найти желаемое.

Шесть экземпляров

Автор карты объяснила, что, несмотря на кажущуюся простоту, сделать их крайне сложно. Навигаторы и прочите интернет-карты даже в сравнение не идут.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Кроме меня, как основного автора, в создании принимали участие редактор по Брайлю, выверявший текст, и сотрудники РУМЦ, помогавшие со сбором информации. Они ходили по корпусам и лично делали подробные зарисовки, потому что даже инженерные планы не точны. Затем наша художница из Новосибирска, специализирующаяся на обрисовке рельефной графики, переносила их на специальную бумагу, - рассказала Анна Мещерякова.

Работу начали еще 1 октября 2022 года, а закончили буквально на днях. Всего было издано шесть экземпляров, которые хранятся в РУМЦ. Незрячие студенты смогут брать их с собой или изучать на месте, а при желании отпечатают новые экземпляры.

- Если наш опыт будет интересен, мы передадим его другим вузам, - улыбается Анна.

Свой проект создатели планируют отправить на конкурс в Министерство высшего образования России.