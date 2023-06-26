Реконструкцию усадьбы Зворыкиных должны закончить к 2025 году

Дом Зворыкиных. Фото Правительства Владимирской области.

Одна из достопримечательностей Мурома — усадьба Зворыкиных. Однако для туристов и местных жителей она сейчас недоступна. Ее закрыли для посетителей еще в 2011 году, после чего началась реставрация. При проведении земляных работ параллельно трудились археологи. За несколько лет раскопок она нашли артефакты, подтверждающие расположение ставки Золотой Орды в Муроме, а также множество древнерусских вещей — монеты, украшения, оружие, иконы.

Реставрационные работы выполнены в нескольких хозяйственных постройках, а в 2020 году началась реставрация в главном особняке.

- Произведены работы по укреплению всех несущих конструкций, частично заменены перекрытия, потому что они деревянные, и заменены окна и кровля. Проведены работы по сохранению живописи на потолках. В прошлом году в отопительный сезон была запущена модульная котельная, которая встроена в этот комплекс. Большая работа сейчас завершается, и необходимо будет рассматривать и уточнять ту документацию, которая есть, для того чтобы продолжать реставрационные работы уже внутри главного дома, - рассказала в прямом эфире ЦУРа региональный министр культуры Ольга Демина.

Дом Зворыкиных. Фото Правительства Владимирской области.

«Затянутость» реставрации объясняется отсутствием федерального финансирования, хотя три года назад в Минкульте были готовы рассмотреть возможность поддержки этого проекта в приоритетном порядке. А в июне прошлого года в федеральное ведомство была направлена заявка на выделение 260 миллионов рублей.

- Тем не менее, в рамках региональной программы «Развитие культуры» ежегодно выделяются средства на реставрацию усадьбы Зворыкиных. Конечно, прогнозы — дело неблагодарное, но я надеюсь, что в 2025 году нам удастся закончить все работы и, наконец, открыть эту уникальную усадьбу для посетителей, - отметила Ольга Демина.

Предполагается, что после завершения реставрации экспозиционная площадь Муромского историко-художественного музея увеличится с 550 до 1300 квадратных метров, а в экспозиции будет представлено 10 тысяч предметов вместо 4 тысяч, как было ранее. Будет создан концертно-лекционный зал, детский центр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДК в Липне — на финишной прямой

Самым проблемным объектом культуры в регионе является ДК на 130 мест в деревне Липна Петушинского района. Договор на его строительство был заключен еще в 2021 году, однако подрядчик обязательств не выполнил и бросил стройку, захватив с собой даже забор. В прошлом году был заключен новый контракт, который предполагал сдачу объекта в декабре. Но снова возникли сложности. Сейчас строительство находится под контролем прокуратуры, общественников и регионального Правительства.

- В настоящее время общестроительные работы там закончены, ведется отделка. Подрядчик работает без выходных, он сам заинтересован в скорейшей сдаче, так как работает в рамках штрафных санкций и пени. Так что сейчас мы находимся на финишной прямой, и это больше не вызывает сомнений, - подчеркнула Ольга Демина.