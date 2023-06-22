Во Владимире оставшийся без ног водитель автобуса не может получить протезы

Олег Черняков и Ирина Шарова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ранее мы не раз писали об этом громком деле. Во время перевозки подаренных мэрией Москвы властям Владимира «ЛиАЗов» произошла страшная авария по вине водителя грузового фургона. Но расследование и рассмотрение уголовного дела затянулось более чем на два года, и его исход не удовлетворил ни потерпевших, ни подсудимого.

Спор о приговоре

Трагедия случилась вечером 10 ноября 2020 года на трассе М-7 в Петушинском районе. От колонны автобусов из-за поломки отстал «ЛиАЗ» водителя Олега Чернякова. Он связался с диспетчерами «Владимирпассажиртранса» и попросил прислать техпомощь.

На «Ладе» к нему приехали слесарь Сергей Шаров и водитель Николай Порошин, но уже на месте во время работ в группу сотрудников автопарка на полном ходу врезался грузовой микроавтобус под управлением жителя Мурома. В итоге Сергей и Николай погибли, а Олег остался без обеих ног.

Казалось бы, очевидное дело Петушинский районный суд рассматривал довольно долго, заседания постоянно переносились. В результате был вынесен обвинительный приговор, согласно которому водитель фургона должен на 4 года отправиться в колонию-поселение и выплатить Олегу, вдове Сергея Ирине Шаровой и родным Николая по миллиону рублей.

Адвокат подсудимого посчитал это слишком суровым наказанием. А Олег и Ирина, наоборот, были недовольны слишком мягкой мерой наказания.

- Мы считаем, что решение было слишком мягким, ведь статья предусматривает максимально семь лет лишения свободы, а дали только четыре. И не устраивает, что виновник будет отбывать срок в колонии-поселении, когда могли бы дать общий режим, - объяснили Олег и Ирина.

В итоге, 21 июня обе стороны встретились во Владимирской областном суде, куда они подали свои апелляции.

Кредит никто не даст

Пересмотр дела продолжался около двух часов. По словам потерпевших, основную часть времени снова составили выступления адвоката подсудимого. Суд не нашел оснований для изменения приговора, и он вступил в законную силу.

- Если спросите мое чувство, то я так до конца и не удовлетворен. Мы надеялись, что ему (виновнику - авт.) добавят хотя бы два-три месяца, но в результате ничего, - сокрушается Олег.

Компенсацию они с Ириной тоже считают низкой. В наше время на миллион рублей сложно купить что-то значимое.

- У меня проблема с протезами. Обещали их на протяжении года, стоимость одного 3,5 миллиона рублей, а нужно два, - рассказывает Олег.

Сперва Олегу давали тестировать немецкие протезы, но от них отказались из-за санкций, потом предлагали японские, но тоже не вышло. Теперь он тестировал третьи, однако все тестируемые протезы потом забирают. А вместо них должны присылаться другие, сделанные под конкретного человека. Вот только власти не дают конкретных ответов, когда эти протезы будут. Дошло до того, что Фонд социального страхования предложил Чернякову взять кредит и купить «искусственные ноги» за свой счет, чтобы затем передать ему компенсацию.

- Но вопрос в том, кто даст мне такой кредит? Мне сейчас даже 100 тысяч рублей не дают, потому что я инвалид первой группы. А тут такая сумма! Даже если я продам квартиру и машину, все равно не хватит, - говорит Черняков.

Так что пока водитель передвигается на инвалидной коляске и на переделанной под ручное управление «Ладе Гранта».

Олег и Ирина пока не готовы сказать уверенно, будут ли оспаривать приговор в кассационной инстанции, но говорят, что в любом случае от областного суда ожидали большего.