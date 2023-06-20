Минздрав Владимирской области опроверг заявления о сокращениях в скорой помощи

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Несколько дней назад сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал выложил в соцсетях сообщение, в котором раскритиковал чиновников владимирского здравоохранения. По его словам, они пытаются «заткнуть дыры» в системе скорой медицинской помощи под видом ее реорганизации. Минздрав региона назвал эти сведения «некорректными».

Тревожные новости

Андрей Коновал обратил внимание, что в масштабах страны идея централизации службы СМП хорошая, однако на практике это часто приводит к тому, что чиновники лишь пытаются при помощи объединения станций прикрыть финансовые и кадровые бреши. В итоге бригады гоняют по всему региону, а измотанные врачи и фельдшеры сперва начинают делать ошибки, а потом вовсе увольняются.

«К сожалению, эта оценка начинает подтверждаться и на примере Владимирской области.

Как выяснилось (чуть ли не случайно) в ходе коллективных переговоров на ССМП города Владимира, областной минздрав согласовал радикальное сокращение штатного расписания городской станции: общее количество бригад сокращено с 37 до 28, при том, что по федеральным нормативам на 360 тысяч жителей Владимира должно быть 36 общепрофильных и не менее 9 специализированных (реанимационных, психиатрических, педиатрических) бригад», - написал Андрей Коновал.

Далее он упомянул о том, что с апреля бригады из Владимира выезжают в Суздаль, и по факту в июне на оба муниципалитета осталось лишь 20 бригад, а сотрудники начинают увольняться. Тут надо уточнить, что 37 бригад во Владимире в последние годы на линию никогда не выходило, однако заявление про 20 бригад на два города звучало совсем уж пессимистично.

Андрей Коновал добавил, что из Селивановской ЦРБ тоже пришли тревожные новости. Их отделение СМП планируют присоединить к станции «скорой помощи» Мурома, и теперь якобы в Красной Горбатке оставят только пост с одной бригадой вместо нынешних двух, а остальным сотрудникам предложат переводиться в Муром.

«Таким образом, на почти 20 тысяч населения (с учетом дачников – больше) Селивановского района с радиусом обслуживания до 55 километров останется всего одна бригада. Кто-то из пациентов просто не дождется «скорой», - делает вывод глава профсоюза.

И хотя, по словам самого Коновала, главврач Селивановской ЦРБ Евгений Дунаев эти данные опроверг, но спокойствия это не прибавило.

«Одна на 10 тысяч»

Мы обратились в Министерство здравоохранения Владимирской области с просьбой прокомментировать сообщение. И там ответили, что информация, представленная в публикации Андрея Коновала относительно процессов реорганизации службы скорой медицинской помощи во Владимирской области, «некорректная».

Министр здравоохранения региона Артем Осипов заявил, что процесс централизации СМП в субъектах страны начал федеральный Минздрав еще десять лет назад, причем в ряде регионов эта работа уже завершена. Время доездов там сократилось, условия труда стали лучше, а зарплаты медработников даже выросли.

Руководство здравоохранения Владимирской области добавило, что норматив по времени доезда в экстренных случаях составляет 20 минут, но регионы могут сами его корректировать в зависимости от транспортной доступности и других местных особенностей.

В любом случае, федеральный Минздрав рекомендует формировать по одной взрослой и одной детской бригаде на 10 тысяч жителей при радиусе обслуживания в 20 километров. Но если радиус больше, а транспортная доступность хуже, то число бригад может быть увеличено. Например, для Гусь-Хрустального района целесообразно формировать число бригад исходя из одной на 9000 человек.

- Окончательный вариант нового штатного расписания по Станции СМП Владимира будет утвержден после завершения всех организационных мероприятий, - объяснил Артем Осипов. Министр отметил, что одновременно с реорганизацией «скорой помощи» весь регион будет разбит на пять медицинских округов, среди которых центральным округом станет тот, что сейчас обслуживает именно ССМП Владимира. Формировать бригады будут как раз по принципу «одна бригада на 10 тысяч жителей».

- При этом штатным расписанием по подстанциям скорой медицинской помощи предусмотрено увеличение числа бригад по районам с худшими условиями транспортной доступности. Для этого предусмотрено создание мест их базирования по периметру городского округа Владимир вдоль трасс и в районах с радиусом обслуживания более 20 километров, - заявил министр.

Впрочем, Артем Осипов так и не уточнил, за счет чего будут созданы эти бригады, однако поспешил успокоить жителей Селивановского района.

- В Селивановском районе число дежурных бригад скорой медицинской помощи согласно действующим нормативам не может быть менее двух. В Красной Горбатке, согласно организационному расписанию, будет действовать подстанция СМП города Муром. Рабочим местом сотрудников останется поселок Красная Горбатка. Иных решений минздрав области никогда не рассматривал, - заявил Осипов.

В заключение министр добавил, что реорганизация службы «скорой помощи» Владимирской области завершится в 2024 году. Единый диспетчерский пульт СМП и территориального центра медицины катастроф построят в областном центре на базе ССМП Владимира.

Стоит отметить, что наши источники среди действующих врачей региона относятся к идее централизации двояко. По их словам, идея направлять к пациентам ближайшую «скорую», а не ту, что приписана к территории, очень хороша. Другой разговор, что водители машин будут путаться в незнакомых местностях, что иной раз может привести к плачевным ситуациям. В любом случае, как это будет выглядеть на практике, покажет только время.