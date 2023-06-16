Стало известно, из-за чего чаще всего бьются машины на автобане М-12 во Владимирской области

Фото с сайта УМВД России по Владимирской области.

Согласно опубликованной Управлением ГИБДД УМВД России по Владимирской области свежей статистике за первые четыре месяца, бьются в регионе абсолютно на всех федеральных трассах. К сожалению, не исключением стал и «платник», на который возлагали надежды по части безопасности.

Опасности «Золотого кольца»

Впрочем, чаще всего в нынешнем году бились все же на федеральной трассе М-7 «Волга». Здесь с января по апрель случилось 51 ДТП с пострадавшими, в которых шесть человек погибли и 63 получили ранения.

Больше всего произошло аварий в черте Вязников — на 294 километре, где зафиксировано три столкновения и один наезд на стоящую машину. По соседству, на 289 километре М-7, случилось две аварии, и в обоих случаях сталкивались попутные большегрузы.

Также по две аварии зафиксировано на 121, 127 и 128 километрах «Волги» в Петушинском районе. Кроме того, по два ДТП случилось в Судогодском районе на 182 километре (Южный обход Владимира) и на 245 километре трассы в Ковровском районе. На остальных участках Госавтоинспекция зафиксировала не более чем по одной аварии.

Еще одной опасной трассой во Владимирской области оказалась дорога Р-132 «Золотое кольцо», где на промежутке от Суздаля до Гусь-Хрустального района случились 23 аварии. Здесь одним из наиболее опасных стал 295 километр в Судогодском районе, где произошло три аварии с погибшими и пострадавшими.

А 12 марта на данной трассе произошла самая жуткая авария этого года. На 259 километре трассы в Суздальском районе столкнулось пять машин, включая два грузовика. К сожалению, погибли четыре человека, еще один получил травмы.

Жертвы скоростной трассы

Однако больший интерес у водителей вызывает новенькая платная трасса М-12. К сожалению, в последнее время число погибших на ней выросло, что породило среди шоферов нехорошие слухи. И действительно, если взять статистику не только первого квартала, но в целом года, то на автобане во Владимирской области погибло уже семь человек. Последний случай произошел 9 июня — кроссовер «Хендай Туссон» врезался в ехавший перед ним «КамАЗ», в результате чего погибла 42-летняя пассажирка кроссовера.

А за несколько дней до этого грузовик сбил дорожников, укладывавших асфальт. К сожалению, один рабочий погиб, другой был ранен.

Но наибольшее количество жертв оказалось в ДТП, случившемся 21 мая на 138 километре трассы в Петушинском районе. В то утро 39-летний водитель «Пежо», ехавший в сторону Москвы, врезался в боковое ограждение и затем ударился в столб линии электропередач. Автомобиль перевернулся и сгорел. Водитель и его 46-летний пассажир погибли на месте, а 35-летнюю женщину врачи доставили в больницу, но спасти не смогли.

Опыт против скорости

В целом же на М-12 во Владимирской области с января по апрель случилось 14 ДТП, в которых 22 человека было ранено и еще двое погибли. Причем во всех случаях машины либо наезжали на препятствия — столбы или отбойники, либо вылетали в кювет.

Фото с сайта УМВД России по Владимирской области.

По данным ГИБДД, чаще всего аварии случались во время дождей, снегопадов, либо на заснеженных дорогах. При этом водители либо нарушали правила расположения машин на проезжей части, либо банально превышали скорость.

- Все аварии происходили из-за несоблюдения правил дорожного движения, либо нарушения режима труда и отдыха. Например, недавно водитель из Татарстана уснул за рулем и врезался в столб. В результате погиб он сам и его спутница, - объяснила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Также в компании считают, что некоторые водители просто не привыкли пользоваться скоростными автобанами, из-за чего попадают в аварийные ситуации.

Что до столбов у дорог и отсутствия отбойников, то в «Автодоре» объяснили, что трасса пока еще не достроена, но в любом случае все отбойники установят к 2024 году, когда автобан откроют полностью. В компании также признали, что зимой не всегда подрядчики успевали убрать снег во время бурных снегопадов, а реагенты банально не успевали «раскатывать» малочисленные автомобили.

- Но сигналы водителей мы не оставляем без внимания и передаем их подрядчикам, обслуживающим трассу, - заключила Татьяна Шадрина.

Наш автоэксперт Евгений Ерофеев также полагает, что виной большому числу пострадавших и погибших чаще всего становится именно скорость.

- Основной причиной является существенное превышение скоростного режима, так как по платным трассам «гоняют». Сам видел, как автомобили ехали по М-12 со скоростью в 150-160 километров в час при разрешенных 110 и допустимых 130, - говорит Евгений.

Кстати, согласно статистике, чаще всего на М-12 в нынешнем году бились опытные водители, а не новички. Так что совет может быть один — тише едешь, дальше будешь.