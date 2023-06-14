На линии Владимира возвращаются городские автобусы марки «Волгабас»

Автобус "Волгабас" модели 4298. Фото с сайта холдинга БМГ (Бакулин Моторс Групп).

Долгожданное пополнение подвижного состава сразу на сто автобусов анонсировали глава города Владимира Дмитрий Наумов и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Уже этим летом машины приедут в город. Однако когда речь зашла об их марках, владимирцев ожидал сюрприз.

70 машин

Сюрприз преподнесла Государственная транспортная лизинговая компания, через которую на средства из Фонда национального благосостояния «Владимирпасажиртрансу» и купят новые автобусы.

В компании на днях сообщили точные марки, модели и количество машин, которые передадут Владимиру. Согласно предоставленным компанией сведениям, ими станут четыре автобуса «Волгабас» 4298G4, 36 «Волгабасов» модели 5270G4, еще 30 «Волгабасов» 527004 и 30 автобусов «ЛиАЗ-52965». Итого: из сотни обещанных машин 70 штук окажутся именно «Волгабасами».

- 40 процентов нового парка использует в качестве топлива компримированный природный газ, - уточнили в ГТЛК.

Глава города Дмитрий Наумов еще раньше подтвердил, что большую часть обновленного парка составят дизельные машины, так что выходит, что часть «Волгабасов» окажутся дизельными. Впрочем, сути это не меняет.

Жителям столицы региона, да и всей Владимирской области, автобусы этой марки запомнились не с лучшей стороны: купленные во времена губернатора Светланы Орловой они показали себя не с лучшей стороны как на городских линиях, так и на межгороде: пассажиры в них падали от слишком резких стартов и торможений, из щелей в дверях и во время дождей в салоны текла вода и дул ветер, зимой в «Волгабасах» нередко бывало очень холодно, а под конец своей «карьеры» они начали еще и систематически ломаться и даже гореть. В итоге за несколько лет почти все машины вышли из строя. Лишь на межгороде еще курсируют «Волгабасы», да и тех уже стало меньше.

Стоит ли говорить, что нареканий к ним было больше, чем похвалы, и владимирцы искренне надеялись, что больше с этими автобусами дела иметь не будут. Но не тут-то было.

Выбора и не было

В мэрии Владимира о конкретных моделях будущих автобусов узнали от нас, но удивились не сильно. Градоначальники объяснили, что в данной ситуации особого выбора у них нет.

- Когда мы берем в лизинг у компании, мы берем то, что нам предоставляется. Мы не можем указывать конкретные марки машин, указывая лишь их общие характеристики, будь то наличие кондиционеров, платформ для маломобильных граждан и так далее. Что у компании есть в наличии, то нам и предоставляют. Плюс влияет фактор цены, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии заметили, что от автобусов требуется исправно ездить, к тому же на них ожидается трехлетняя гарантия, так что обслуживать машины станут производители.

- Семь лет «Волгабасы» у нас точно отработали, некоторые до сих пор выходят на линии, - заключил Игорь Ефремов.

Другой наш источник в мэрии областного центра добавил, что покупка именно «Волгабасов» связана еще с одним фактором: на газомоторные машины возможно получить некоторый «кэшбэк», то есть серьезно сэкономить средства, которые по условиям договора лизинга придется возвращать в течение ближайших шести лет.

- А марка автобуса совершенно не интересует. Условно говоря, дизельный «МАН» или «Мерседес» условно лучше, но по какой цене в нынешних условиях их купишь? Через кого их купишь? В итоге получится так, что один «МАН» обойдется, как три газомотора. А горели машины чаще в силу человеческого фактора, когда какой-нибудь ротозей забывал перчатку на двигателе с капающим маслом, - объяснил собеседник.

Так что хотят жители Владимира или нет, но уже в июле город ожидает очередное нашествие «Волгабасов», и сделать тут ничего не получится. Остается надеяться, что на этот раз они проработают дольше семи лет.