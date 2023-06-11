Во Владимире открылась выставка костюмов и драгоценностей народа сето

Фото ВСМЗ.

В «Палатах» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка «По платью видно, кто идет», на которой представлены старинные украшения малочисленного народа сето. Экспонаты привезли из Псковского музея-заповедника.

Но кто же такие эти загадочные сето? Это малочисленный финно-угорский народ, который считает своей родиной Печорский район Псковской области. В 90-е годы основная часть этого народа переселилась в Эстонию. Удивительно, что на протяжении многих веков этот немногочисленный народ сумел сохранить свой язык, традиционный костюм, песни. По переписи 2010 года в России насчитывалось всего 214 сето.

Фото ВСМЗ.

Но вернемся к выставке. На ней представлено около 140 музейных предметов и 11 графических работ Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.

Фото ВСМЗ.

Отличительная особенность сетоского женского костюма – большое количество серебряных украшений. Среди них выделяется массивная нагрудная фибула в виде воронки – «сыльг», главное украшение замужней женщины до 45 лет, которое передавалось от бабушки к внучке и считалось очень сильным оберегом. Если хозяйка сыльга умирала, не успев передать это украшение по наследству, то ее фибуле полагалось 40 дней «отдыхать», прежде, чем ее могла надеть на себя другая женщина. Носили такие украшения только по праздникам, в церковь и на свадьбы. На выставке представлены несколько сыльгов, покрытые резными узорами в виде геометрических и растительных орнаментов, а также крестами.

Фото ВСМЗ.

Согласно пословице, женщину народа сето сначала слышно, а потом видно, так как во время ходьбы на ней звенят многочисленные серебряные цепи. Полный комплект серебра сетоской женщины мог насчитывать до 22 предметов, а его вес мог доходить до 5 килограммов. И это было невероятно красиво! На выставке можно увидеть цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. Длина некоторых из цепей – больше двух метров, а вес каждой – около 300 граммов.

Фото ВСМЗ.

Еще одним межэтническим украшением считаются серьги. Однако в эстонском традиционном народном костюме они отсутствуют, а в сетоском, как и в русском, представлены. В коллекции Псковского музея сохранились старинные сетоские серьги с подвесками в виде виноградной грозди.

Фото ВСМЗ.

Выставка дополнена мужскими и женскими костюмами, линиками, фрагментами узорного ткачества, поясами, рукавицами и гольфами сето.

Увидеть экспозицию можно до 30 июля. Цена билета — 150 рублей, льготный — 100 рублей.