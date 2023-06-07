Во Владимире ГИБДД зафиксировала шесть очагов аварийности

Один из очагов аварийности — территория возле дома №62 по проспекту Ленина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях Госдума России приняла поправки в законодательство, согласно которым с сентября 2024 года дорожные комплексы будут ставить только в строго определенных местах. Перечень таких мест исчерпывающий, и одним из главных критериев станет наличие очагов аварийности. Во Владимире таковые тоже присутствуют.

В центре внимания пешеходы

В Центре безопасности дорожного движения Владимирской области сообщили, что сейчас на всей территории региона действуют 180 камер, среди которых 158 стационарных, 20 передвижных, а также два мобильных комплекса фотовидеофиксации ПДД (устанавливаются в машинах). Все они разбросаны по дорогам региона, но выставляются именно на аварийно-опасных участках на основании рекомендаций регионального Управления ГИБДД.

Между тем, в Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру рассказали, что по состоянию на начало июня в областном центре зафиксировано шесть очагов аварийности. Очагами инспекторы называют те места, где в течение одного года происходит как минимум дважды одинаковое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. К примеру, сбивают пешехода, либо происходит столкновение автомобилей при схожих обстоятельствах. Согласно поправкам в законодательство, именно на таких участках будет предписано выставлять камеры.

Примечательно, что во Владимире чаще всего очаги аварийности связаны именно со сбитыми пешеходами. Люди в областном центре за последний год вообще стали чаще попадать под колеса автомобилей.

- В текущем году зарегистрировано 53 ДТП с участием пешеходов против 44 за аналогичный период прошлого года, - уточнил инспектор ОГИБДД городского управления полиции Павел Альгашов.

Всего же во Владимире по состоянию на 5 июня случилось 159 аварий, в которых 183 человека получили различные травмы и семь человек погибло.

Опасные участки

Первым очагом аварийности во Владимире назвали пешеходный переход на улице Батурина у дома №20 — это здание ТЦ «Батуринский». К сожалению, там систематически сбивают людей.

Вторым в списке оказался пешеходный переход у школы №19 на улице Горького. Несмотря на то, что там присутствует «островок безопасности», в этом месте уже дважды в текущем году люди попадали под колеса автомобилей.

Третьим в списке очагов стал переход у ледового комплекса «Полярис» на улице Мира, 36 «г». Не так давно автобус сбил там насмерть пожилую женщину. В ГИБДД отметили, что это уже не единичный случай, так что есть вероятность, что в обозримом будущем переход в этом месте вовсе уберут.

Четвертый очаг аварийности — территория возле дома №62 по проспекту Ленина. Самое удивительное, что это даже не проезжая часть в широком смысле — это узкая дорога-тротуар возле сетевого магазина напротив остановки «проспект Ленина». Грузовики часто сдают здесь задом на разгрузку, а люди ходят не менее активно. К сожалению, совсем недавно один из грузовиков насмерть задавил бабушку. Оказывается, это уже не первая пожилая женщина, которая попала здесь под колеса автомобиля.

И лишь два последних очага связаны непосредственно со столкновением машин.

Одним из них стало пересечение Пекинки с Бульваром Иванова, где в текущем году случилось три столкновения с пострадавшими. Следующим оказался перекресток улицы Добросельской и Суздальского проспекта, где тоже систематически сталкиваются автомобили. Последняя авария с пострадавшим случилась тут меньше месяца назад.

Кстати, комплекс фотовидеофиксации присутствует только на последнем очаге аварийности, где его установили совсем недавно. Условно можно сказать, что перекресток Пекинки с бульваром Иванова тоже охвачен наблюдением, но комплекс стоит в нескольких сотнях метров от него. Там же, где сбивают пешеходов, наблюдения нет вовсе.

Также в ГИБДД Владимира отметили, что на отдаленных территориях, в том числе в Загородном, систематических ДТП с пострадавшими в одних и тех же местах не случается.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В областном Центре безопасности дорожного движения добавили, что пока не готовы сказать, сколько именно камер на дорогах региона и города в частности придется убрать или переместить в связи поправками в законодательство, но заверили, что все комплексы обязательно приведут в соответствие с новыми требованиями. Впрочем, и количество очагов аварийности за год может вырасти.