Летом во Владимирской области планируют дать работу двум тысячам подростков

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Летом традиционно встает вопрос, чем занять ребенка. И если некоторые предпочитают отправить своих детей в лагерь или на дачу к бабушкам и дедушкам, то есть категория родителей, которые считают, что подросток вполне может летом подзаработать. Причем желание чаще всего исходит даже не от мам и пап, а от самих детей.

Я бы в дворники пошел

Вот и на недавней прямой линии губернатора Александра Авдеева ему поступил звонок о том, что планируется сделать летом для временного трудоустройства несовершеннолетних.

Как выяснилось, во время летних каникул служба занятости Владимирской области планирует трудоустроить около 2 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Путёвки в «трудовое лето» на торжественных линейках школьникам вручили главы муниципальных образований, работодатели и директора филиалов центра занятости населения.

- Договорились с предпринимателями по открытию рабочих мест для ребят. У нас в регионе 180 предприятий готовы предоставить около 3 тысяч мест в разных сферах. Так, в Радужном швейное предприятие радо будет принять школьников. В Муроме на заводе можно будет попробовать получить, например, специальность механика, – сообщил губернатор Александр Авдеев на своей недавней «прямой линии» с жителями области.

Но в основном в составе трудовых бригад и молодёжных отрядов несовершеннолетние займутся озеленением, ремонтом, благоустройством школьных и городских территорий. Участники молодёжного отряда Паустовской школы Вязниковского района будут выполнять муниципальный заказ на благоустройство воинских захоронений и пришкольных территорий.

Если посмотреть список вакансий на сайте trudvsem.ru, связанных именно с временным трудоустройством подростков на лето во Владимире, то заметно, что в основном они связаны с уборкой территории. Так в среднюю школу №24 города Владимира требуется дворник за 16 242 рубля. За те же деньги готовы во Владимире устроить подростка «Молодежный Центр» и «Центральный парк культуры и отдыха», опять же на должность уборщика. Больше готов предложить ИП Тимофеев за те же обязанности – 20-25 тысяч рублей. Но должность звучит вполне конкретно – «уборщица», то есть мальчиков вряд ли ждут.

Чуть интереснее вакансии в Патриаршем саду и Дворце детского и юношеского творчества. В первом требуются садовники (правда, без указания зарплат, зато сразу восемь человек). А во втором есть две вакансии – подсобного рабочего и вожатого. Зарплата все та же – 16242 рубля.

Ждут на заводах и почте

А еще для решения летнего дефицита кадров из-за массовых отпусков, школьников задействуют на промышленных предприятиях. Так, 14 учеников 9-х классов будут работать на Муромском машиностроительном заводе контролёрами станочных и слесарных работ. Помогли им в этом сотрудники муромского филиала центра занятости населения Владимирской области. В рамках проекта «Профдебют» девятиклассники в свободное от учёбы время проходили обучение.

Ещё во время каникул подростки могут работать почтальонами, младшими воспитателями в детских садах. Подать заявление в центр занятости можно онлайн – через портал «Работа России».

- Хочу отметить, что 23 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, на площадках которой карьерные консультанты центров занятости помогут подобрать подходящие варианты для временного трудоустройства, – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.