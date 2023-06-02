Во Владимире на автобусные маршруты вышли «ПАЗы» из Ярославля

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Еще несколько крупных автобусов с ярославскими номерами были замечены на линиях маршрутов №25 и №26. Все работают «под флагом» местного перевозчика ООО «ОКТО».

Не местный

Уже несколько дней вместо привычных зеленых «МАЗов», на маршрутах №11С и 28 работают «ПАЗы» с номером региона «76».

- Оказалось, что водитель работает один, кондуктор в составе экипажа отсутствует. Да и сам водитель в ответ на уточняющие вопросы пассажиров об остановках признался, что не местный, так что ничего во Владимире не знает, - рассказал нам владимирец Антон, ехавший на «одиннадцатом».

«ПАЗ» имеет низкую заднюю платформу для колясок и велосипедов, но к посадочным местам пассажирам всех возрастов приходится буквально карабкаться по высоким ступенькам. Дополнительное неудобство для пенсионеров составляет поход к водителю по узкому проходу, чтобы оплатить дорогу.

В остальном у пассажиров новых автобусов претензий нет. По их словам, машина шла по графику, и остановки водитель не пропускал. Двери он открывал все и не делал настойчивых напоминаний о срочной необходимости оплаты. Единственное, что смутило народ — остановки почему-то не объявлялись. А впоследствии обнаружилось, что и интернет-приложения «не видят» эти «ПАЗы» на маршруте. Причем все. То есть к системе ГЛОНАСС они не подключены.

ПАЗ изнутри. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Прямо как в 90-е, скоро наверное «Газели» пустят, - шутили пассажиры «одиннадцатого».

Ярославская вахта

Мы попытались связаться с руководством компании «ОКТО», чтобы расспросить их о ярославских автобусах, но сделать это пока не удалось. Однако наш источник в транспортных кругах Владимира приоткрыл завесу тайны белых «Пазиков».

- В компании поменялся собственник. Насколько известно, это петербуржец. Старые «МАЗы» как были, так и остались, но в «ОКТО» приехала ярославская вахта, которая будет работать по графику 4 через 4, а возить эту вахту будет автобус «Ярославль-Владимир-Ярославль». Как понимаю, автобусы они действительно привезли свои. «ПАЗ» - малогабаритная машина и рассчитана на меньшую вместимость, а большого пассажиропотока на этих линиях нет, поэтому работают они без кондукторов. С малой проходимостью справится сам водитель, - рассказал собеседник.

Любопытный факт — совсем недавно в Ярославле разгорелся транспортный скандал, когда руководство муниципального ПАТП-1 отказалось переходить под эгиду нового перевозчика, который зашел в регион. По нашим сведениям, речь шла о некой компании из Санкт-Петербурга.

И хотя официального подтверждения этому нет, но, похоже, что машины из соседнего региона приехали во Владимир именно после передела рынка перевозок на малой родине.

По опыту соседей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира к появлению ярославских машин отнеслись спокойно. На вопрос, не является ли нарушением контракта работа без кондуктора и вообще выход на линию небольших «ПАЗов», власти столицы региона предложили нам самостоятельно изучить муниципальный контракт на предмет нарушений. Зачем нам вообще автобусы из другого региона, в горадминистрации объясняют просто.

- Это их коммерческая деятельность. Автобусы должны курсировать с определенной периодичностью, и перевозчики обязаны выставлять определенное количество транспортных средств. Как они будут возить, это их личное дело — с кондуктором или без него, хоть вообще бесплатно, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии сослались на опыт Нижнего Новгорода, в котором до сих пор автобусные линии обслуживают «Пазики». Сами нижегородцы, кстати, жалуются на них давно. Но у соседей с другого берега Оки есть трамваи и метро, существенно облегчающие жизнь, а у владимирцев альтернативы нет, так что сравнение не очень корректное.

Кстати, ознакомившись с контрактом на обслуживание маршрута №11С, мы действительно нашли некоторые нарушения, включая отсутствие системы «ГЛОНАСС», слишком малое число мест (должно быть не менее 70) для пассажиров и отсутствие системы объявления остановок. В мэрии на это попросили прислать официальный запрос, который затем передадут в отдел транспорта и связи.

Впрочем, жителям Владимира не столь важно, кто именно их будет возить — ярославская вахта, нижегородская компания или местные перевозчики. Лишь бы машины курсировали, как положено, и отвечали требованиям городской жизни.