Во Владимире износ коммунальной техники составляет более 90 процентов

. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

Одной из острых проблем в областном центре остается уборка улиц, особенно зимой. Каждый год мэрия выделяет Центру управления городскими дорогами миллионы, однако это не спасает от снежного коллапса.

30 мая на своей пресс-конференции мэр Дмитрий Наумов отметил, что в целом уборка в городе ведется. И даже в Москве с их возможностями не было идеальной уборки.

- Мы в России живем, снег для нас не в диковинку, поэтому надо быть готовым, что снег будет, - подчеркнул глава города.

А это значит только одно, что к зиме следует подготовиться заранее, закупив необходимую коммунальную технику. На прошедшем 31 мая заседании горсовета заместитель главы города Глеб Серегин сообщил, что износ техники ЦУГДа составляет более 90 процентов. Средний пробег комбинированных дорожных машин - более 2 тысяч километров. Возраст бульдозеров, которые работают на снегосвалках и экскаваторов, которые используют для приготовления песко-соляной смеси, более 30 лет.

- При непростых погодных условиях качество уборки страдает, и мы получаем справедливые нарекания жителей, - подчеркнул Глеб Серегиин. - За три года расходы на запчасти увеличились в три раза - с 24 до 70 миллионов. В связи с этим Правительством области было принято решение о выделении средств на покупку коммунальной техники. В этом году — 150 миллионов рублей и по 100 миллионов в 2024 и 2025 годах. Доля софинансирования города составит 47 миллионов рублей в этом году и по 31,5 миллиону на два последующих года. Кроме того, увеличены расходы ЦУГД на приобретение запчастей на 8 миллионов рублей. Ведь пока мы будем приобретать технику, надо содержать город в порядке.

Фото администрации города Владимира.

Депутаты единогласно проголосовали за выделение необходимых средств. После закупки техники (планируют купить около 60 машин) парк обновят на треть. И тогда, по словам мэра, можно будет реально отследить качество уборки на тротуарах и максимально минимизировать ручной труд.

Кроме того, власти планируют серьезно взяться за работу управляющих компаний — частников возьмут на жесткий контроль, чтобы, как сказал Дмитрий Наумов на той же пресс-конференции, «не люди жили ради процветания управляющих компаний, а управляющие компании работали на благо людей».