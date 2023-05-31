Путин и Шойгу приедут на лето в деревню к дедушке

Назвать сыновей Путин и Шойгу сыну и дочери порекомендовал Рахмон Джураев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сейчас Путину Джураеву восемь лет. Он ходит в школу в Москве. Его двоюродному брату Шойгу – шесть.

Переименовали из Расула

Однажды дед мальчишек Рахмон Джураев наткнулся на статью о египетском журналисте, который стал первым в истории планеты человеком, назвавшим сына в честь российского лидера.

- Я тогда взял 18 экземпляров этой газеты, раздал в администрации своего района, дарил гостям... А потом подумал, что надо и моего внука так назвать. Говорю старшему сыну с женой: «А если мы Расула переименуем в Путина, вы не будете возражать?», - рассказывает Рахмон.

Расулу тогда было полтора года. Родители перечить не стали: слово старшего для них закон. Чиновники тоже возражать не стали — дело семейное. Так Расул стал Путиным.

Паспорт Путина Джураева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Шойгу же появился в семье дочери Рахмона. Та с мужем назвала малыша в честь министра обороны РФ прямо в роддоме.

После этого к семейству Джураевых постоянно приезжали журналисты. Шумиха так утомила родственников, что теперь они наотрез отказываются общаться со СМИ. Лишь дедушка Рахмон с удовольствием разговаривает со всеми.

Сейчас Шойгу Джураев гораздо старше. Но родители стараются не показывать мальчика журналистам. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Следующий ребенок – Собянин или Матвиенко

В деревне Легково Владимирской области у Рахмона Джураева - нечто вроде штаб-квартиры. Тут у него стоит гостевой дом на восемь комнат, а главной достопримечательностью стал музей. Хозяин распахивает дверь в просторную комнату, увешанную фотографиями. Здесь Рахмон собирает все, что связано с Президентом России.

- Телевидение сюда ко мне приезжало 46 раз, - с гордостью отмечает Рахмон. - В том числе из-за рубежа. Были и болгары, они спросили, как я назову следующего внука. Я сказал, что назову его Собянин, а если родится девочка, то Матвиенко, - смеется Джураев.

Сам Рахмон родом из Таджикистана. В 1992 году, когда в Средней Азии стало неспокойно, он уехал в Россию, работал в цехе Волгоградского завода буровой техники. Став там замначальника цеха, потом семья купила домик во Владимирской области.

- Когда Владимир Путин стал главой государства, я начал создавать его музей. Первым экспонатом стал портрет, который я заказал в Таджикистане, - объясняет Рахмон и показывает на большое ковровое полотно, оно висит в центре комнаты.

Сначала Путин Джураев носил имя Расун, но потом ему дали другое имя. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Коллекция пополняется газетными статьями, портретами, фотографиями и сувенирами с упоминанием главы Российского государства. Фотографии маленьких внуков по имени Путин и Шойгу висят напротив портрета Президента России. Вот так: такие маленькие, а уже в музее!