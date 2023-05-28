Суздаль во второй раз примет Фестиваль уличных театров

Уличный Театр Странствующие Куклы Господина Пэжо. Фото предоставлено организаторами.

17 июня в Суздале пройдет второй Всероссийский фестиваль уличных театров. Это уникальный формат встречи актера и зрителя под открытым небом. Город станет театром с большими и малыми площадками, на которых гости увидят разные жанры спектаклей и театральных форм, музыкальные и кукольные представления.

В фестивале примут участие 37 коллективов из разных регионов и городов страны: Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Казани, Смоленской области, Кольчугино, Воркуты, Ростова-на-Дону, Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда, Республики Коми.

Владимирский областной театр кукол покажет зрителям спектакль «Собор. Белокаменная фантазия». Это философский эксперимент, посвященный важным нравственным проблемам. Перед гостями оживут персонажи и животные, которых можно увидеть на стенах белокаменного собора, расположенного во Владимире. Но «собор» в спектакле предстает не просто зданием, а неким местом силы, единением поколений.

Спектакль "Собор. Белокаменная фантазия". Фото предоставлено организаторами.

На фестиваль приедет любимец публики — старейший уличный театр России «Странствующие куклы господина Пежо» из северной столицы. Он покажет спектакль «Месяцы». Пятеро месяцев наводят свои лунные порядки и в финале укладывают зрителей спать, погружая их в мир волшебных сновидений. Лирический и смешной интерактивный

спектакль, наполненный нежными парадоксами той поры детства, когда под одеялом умещался волшебный мир с тайнами и снежными пещерами, а пространство сна было зоной для игр, прогулок и откровений. Спектакль совсем без слов, но понятный зрителю любого возраста.

Еще один интересный спектакль, посвященный жизни и творчеству русской художницы Зинаиде Серебряковой, представит актерский факультет Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Используя образы героев картин, актеры через музыку, ритмы, звуки и песни погружают зрителей в жизнь и искусство художницы. В спектакле почти не используется текст, он насыщен фольклорной музыкой, народными напевами с использованием музыкальных инструментов. Звуковой ряд спектакля создает особое акустическое пространство внутреннего мира персонажей картин Серебряковой.

Петровский деревенский театр из Смоленской область приглашает посмотреть спектакль «Семейная пекарня». Зрители отправятся во французскую пекарню к мсье Жан Жюль Жаку и его семье. Быть честным, терпеливым, внимательным, все делать с любовью — главные уроки мудрого пекаря. Он с удовольствием делится важнейшим секретом: «чтобы быть счастливым, нужно любить свое дело и быть внимательным к тем, кто рядом». Гости этого спектакля — не просто зрители, а активные участники, занятые в спектакле наравне с актерами. Им предложат выбрать места в самолете и пристегнуть ремни — так под романтичную музыку начнется путь в Париж, в детство — самую искреннюю пору жизни, и в гости друг к другу. В спектакле звучит живая музыка – баян и гитара.

Театр клоунады "Балагур". Фото предоставлено организаторами.

Из Казани театр клоунады «Балагур» привезет спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна, эдакого льва Бонифация из мультика, которого всегда окружают дети, и требуют: «Еще! И еще!». Чаще всего зрители на спектаклях остаются не просто зрителями, но соучастниками действа! Спектакль полон выдумок и веселых аттракционов, в которых с удовольствием участвуют дети.

Рассказывать об участниках можно бесконечно, но лучше самим прийти и увидеть все своими глазами. Тем более что вход на все спектакли абсолютно свободный. Актеры просят взять с собой разве что хорошее настроение и подарить громкие аплодисменты.

Познакомиться с участниками фестиваля можно на его странице в Вконтакте.