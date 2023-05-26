Счетная палата Владимирской области за год вернула в казну 24 миллиона рублей

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Руководитель Счетной палаты Владимирской области Ирина Тулякова 25 мая отчиталась перед депутатами Законодательного Собрания региона о проделанной работе за минувший год. Выяснилось, что ситуация в плане расходования средств пока еще далека от идеальной.

Особо отличившиеся

За весь минувший год аудиторы региональной Счетной палаты провели 343 различных мероприятия, включая 20 контрольных и два экспертно-аналитических, во время которых им приходилось выезжать в организации, которые нужно было проверить.

Так, аудиторы по поручению Законодательного Собрания выезжали с проверкой эффективности использования бюджетных денег при строительстве спортзала в кадетском корпусе Радужного. Еще четыре мероприятия провели по поручению губернатора: аудиторы посетили Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, ГУП «Владимирское карьероуправление», ООО «ЕРИЦ», а также проверили процедуру закупок оборудования для цифровой образовательной среды.

Председатель Счетной палаты отметила, что в Радужном обнаружили нецелевое расходование бюджетных денег на 3,6 миллиона рублей. Речь идет о том, что «Облстройзаказчик» оплатил работы в спортзале кадетского корпуса, в то время как в реальности они не были выполнены. Сейчас по этому факту проводится проверка.

В целом аудиторы обнаружили нарушений на 123,3 миллиона рублей в сфере управления и распоряжения госсобственностью. В числе особо отличившихся Ирина Тулякова отметила все тот же ГУП «Владимирское карьероуправление», где вообще была обнаружена масса нарушений.

- Выявлены факты необоснованной выплаты премий и материальной помощи, имело место заключение крупной сделки без согласования с собственником, реализация продукции ниже себестоимости, в результате чего предприятие недополучило 86,6 миллиона рублей, - сообщила глава Счетной палаты. При этом аудиторы успели расторгнуть невыгодную сделку для предприятия на сумму более 63 миллионов рублей.

«Банальная невнимательность»

В целом же по итогам работы региональных аудиторов в минувшем году 33 чиновника или руководителя были наказаны в дисциплинарном порядке (чаще всего это выговоры), по 36 фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях, и мировые суды назначили штрафов на 130 тысяч рублей, а также вынесли 16 предупреждений. На основании материалов аудиторов прокуратура наложила штрафов на 136 тысяч рублей. Еще на 179 тысяч рублей оштрафовали виновников представители УФАС по Владимирской области.

Фото ЗС.

Лишь по одному нарушению было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительный приговор — речь идет о «Владимиртеплогазе», а еще одно дело закрыли в связи со смертью подозреваемого.

- По нашей оценке, основными причинами нарушений при использовании бюджетных средств и госсобственности являются недостаточный внутренний контроль главных распорядителей и получателей бюджетных средств, несоблюдение должностными лицами действующего законодательства, и банальная невнимательность, - резюмировала Ирина Тулякова.

Вместе с тем, в прошлом году благодаря аудиторам удалось вернуть в бюджеты и на счета организаций почти 24 миллиона рублей. Например, «Владимирское карьероуправление» после пересчета налога на добычу полезных ископаемых перечислило в казну более 6,5 миллионов рублей. В Кольчугинском районе управление районного хозяйства по настоянию Счетной палаты взыскало с банка 13,5 миллионов банковской гарантии, а еще 1 миллион 200 тысяч рублей возместил экс-руководитель ГУП «ДСУ-3», обвинявшийся в неправомерных выплатах сотрудникам при увольнении.