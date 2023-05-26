На «Библионочи» во Владимире можно будет поиграть в квиддич и пройти квест в книгохранилище

Книгохранилище. Фото научной библиотеки.

Тема всероссийской акции «Библионочь» в этом году звучит как «Читаем вместе». Интересные мероприятия пройдут во всех библиотеках города, однако самые масштабные запланированы в областной научной библиотеке и областной библиотеке для детей и молодежи.

Превращение в школу

Научная библиотека распахнет свои двери в 20 часов и будет работать до полуночи. Еще до начала церемонии открытия здесь стартуют два квеста (регистрация проходит на сайте). Приключения не ограничатся пространством библиотеки и будут проходить на улице. Бродилка по Владимиру будет проходить с 19.00 до 20.30. Сама же библиотека на один вечер превратится в настоящую школу с разнообразными классами.

В Театральном классе можно будет увидеть две постановки. Владимирский театр кукол покажет детям «Репку», а взрослых зрителей ждет постановка «Смешные человечки» от Театрального Товарищества Завод. Здесь же состоится музыкальный урок: концерт певца и композитора Алексея Молдалиева и занятие Zumba Fitness на основе популярных латиноамериканских ритмов.

В Кабинете труда можно будет побывать в первобытной школе «Сунгирь» и узнать, как и чему обучали детей наши древние предки, слепить героев сказки «Маша и Медведь», прочитать по ролям школьные-прикольные истории из известных произведений о школе и создать на мастер-классе свой «Сладкий букет», сделать ключницу «Колокольчики» в технике японской аппликации.

Мастер-класс по рисованию. Фото научной библиотеки.

На Классном Часе состоятся встречи с писателями: историком Аркадием Тарасовым и Александром «Котобус» Горбовым. Ближе к полуночи здесь состоится урок астрономии. О космосе и астрофотографии будет рассказывать инженер и астрофотограф Антон Андрианов.

В Классе литературы гостей ждет гостиная акустического проекта Homo poeticus «Витражных дел мастер» к 90-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. Ее сменит творческая встреча с писателем Дмитрием Конаныхиным, который представит свои три романа «Индейцы и школьники», «Студенты и совсем взрослые люди» и «Тонкая зеленая линия». А затем состоится презентация романа в стиле фантастический детектив Алексея Михайлова «Не та игра».

В Актовом зале выступят владимирские группы: Alien Garden, Фон Кнофф Оркестра, JZV и преподаватели владимирской «Не школы гитары».

В классе ИЗО пройдут уроки от художников-иллюстраторов Валерии Сидоровой и Юрия Богачева: они покажут процесс создания иллюстраций и шарнирных кукол. Также секретами работы акриловыми красками поделится на мастер-классе художник-педагог Оксана Кари.

Класс домоводства ждет на лекцию о варенье от мастера оригинальных лакомств Ферузы Бакеевой, «Музей непридуманных историй» расскажет «Печенькины истории».

В Классе иностранного языка гостей ждет обучение от Черной королевы Зазеркалья «Магии Белого на Черном» и игра «Что? Где? Когда?» на знание лингвострановедения.

На третьем этаже пройдет Большая перемена, во время которой можно будет научиться красиво написать текст с помощью библиотечной каллиграфии, сплести себе фенечку из бисера или научиться делать серьги ручной работы, узнать народные традиции изготовления текстильной куклы «Ручки на замочке» и изготовить бант для волос из репсовой ленты. Здесь же можно заняться рисованием на воде.

Квест. Фото научной библиотеки.

Как всегда изюминкой «Библионочи» станет экскурсия в книгохранилище. Финальную точку в празднике книги поставит шоу «Воздушные балерины» на площадке перед библиотекой.

Книжные свидания для молодежи

В корпусе Областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23 пройдет «Библионочь» для молодежи. Программа начнется с 17.30 и продлится до полуночи.

В читальном зале Московский семейный театр «Душегреи» покажет спектакль «Всяко бывает» (записаться нужно заранее по телефону: 33-64-66). После этого гостей ждет выступление музыкантов ансамбля «Звоны», студии африканских барабанов Yankadi, группы «Инок_И», «Однаночь», «JETE», встреча с лауреатом литературной премии «Русский букер» писателем Александрой Николаенко, а также встреча с фотографом Владимиром Никоновым.

В апельсиновом зале пройдет презентация книг от Ирины Дубиневич, обсуждение лучших экранизаций произведений Александра Островского от доцента кафедры журфака ВлГУ Светланы Говердовской, лекция от фотографа Константина Захарова, а также турнир эрудитов по страницам кино.

В виниловой комнате пройдет викторина для знатоков и ценителей винила, а также выставка грампластинок разных лет.

В отделе ОЭРМТ пройдет погружение в литературное произведение с помощью VR очков, мастер-класс по изготовлению брелка «Мудрая сова» и большая лотерея, участником которой может стать каждый, у кого есть читательский билет.

В отделе библиографии пройдет литературный квест и открытие книжной выставки, посвященной юбилею фронтового корреспондента и поэта Уткина.

В отделе абонемента гостей ждут литературный кроссворд, мастер-класс по лепке из слоеного теста, квилингу и плетению из ниток, квест-игра и короткие книжные свидания. На них можно будет поговорить с единомышленниками о писателях, литературных героях, поделиться впечатлениями о любимой книге. Пара, совпавшая в своих литературных пристрастиях, получит подарок. В течение вечера будет организована зона чая и детская зона.

Танцы народов мира и магия

Детскую программу организует корпус Областной библиотеки для детей и молодежи на улице Мира, 51. Он будет работать с 18 до 22 часов.

Спектакль "Чудо дерево". Фото Областной библиотеки для детей и молодежи.

Откроется «Библионочь» в большом зале спектаклем «Чудо дерево» по мотивам сказок Чуковского от музыкально-просветительского театра областной филармонии (запись обязательна по телефону 33-37-00). После этого пройдет интерактивная встреча о правилах детской безопасности во время летних каникул с отрядом «Лиза Алерт». А затем московский театр «Душегреи» покажет спектакль «Всяко бывает» (запись обязательна) и устроит игры с гостями.

В 18.30 на площадке перед библиотекой пройдут круговые танцы народов мира. В фойе откроется фотовыставка «Читаем вместе».

На территории искусства пройдет мастер-класс по рисованию от студии «Акварелька», выступление студентов музыкального колледжа, познавательная игра.

В малом зале гости смогут нарисовать пластилином сказочных героев, а также принять участие в мастер-классах по созданию кукол для пальчикового театра и созданию книжных закладок.

Зал литературы на иностранных языках превратился во «Вселенную Гарри Поттера». Здесь пройдет шахматный турнир с Дамблдором, игры по книгам, интеллектуальная игра «Квиддич» для двух команд на знание сюжета и персонажей по серии книг о Гарри Поттере, книжные предсказания. Также там сделают фотозону «Тайная комната».

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная Комната".

В книгохранилище обещают провести квест «Среди книжных полок» (предварительная запись по телефону 33-37-00).

В зале чтения пройдет книжная выставка, плетение оберега «Домовой» на ткацкой рамке, мастер-класс по лепке из глины, библиопосиделка, посвященная традициям (исторический экскурс по русскому народному костюму и предметам старины, загадки, пословицы, шутки-прибаутки, старинное гадание «Предсказание в решете»), викторина.

В зале периодики можно будет почитать вместе с фокусником Евгением Кондратьевым, а также поучаствовать в мастер-классе по актерскому мастерству и ораторскому искусству.

В кружковой можно будет почитать и порисовать сказки на песке вместе с психологом. Мероприятия рассчитаны на детей 6-8 лет. Предварительная запись обязательна.

Вход на «Библионочь» свободный.