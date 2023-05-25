Во Владимире в голосовании по благоустройству лидирует реконструкция исторического центра

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 мая на оперативном совещании с губернатором Александром Авдеевым в Правительстве Владимирской области подвели промежуточные итоги проходящего голосования за общественные территории региона, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2024 году.

Голосование стартовало 15 апреля по всей стране. В 11 муниципалитетах нашего региона гражданам предлагают выбрать объекты благоустройства, а в 8 – дизайн-проекты по уже определённым территориям.

Министр ЖКХ Владимирской области Елена Семёнова сообщила, что уже более 88 тысяч человек в нашей области приняли участие в выборе объектов для благоустройства в своих населённых пунктах. Активнее всего включились в голосование жители 9 муниципальных образований: посёлков Вольгинский, Красная Горбатка, Мелехово, Мстёра, Никологоры и Ставрово, а также городов Александрова и Юрьев-Польский. Также активны Гусь-Хрустальный, Киржач, Муром и Покров. При этом чаще всего люди голосовали при помощи волонтёров.

В областном центре проголосовали уже 21,4 тысячи человек. Всего жителям города на выбор предложено 7 общественных пространств. На сегодняшний день голоса между объектами распределяются следующим образом:

– реконструкция исторического центра (улица Девическая) – 5140 голосов;

– сквер на улице Всесвятской в мкр. Юрьевец – 3838 голосов;

– сквер в районе дома № 205 по улице Добросельской – 3478 голосов;

– сквер в районе пересечения улиц Сперанского и Нижняя Дуброва – 3153 голоса;

– сквер у бывшего кафе «Новинка» – 2653 голоса;

– сквер в районе дома № 89 по улице Горького – 1826 голосов;

– сквер по улице Добролюбова – 1330 голосов.

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- Лидером голосования пока является проект реконструкция исторического центра по улице Девической, где предусмотрена организация пешеходной прогулочной зоны. Но впереди ещё целых 10 дней голосования, ситуация может измениться в любой момент, главное – желание и активность жителей, – отметила Елена Семёнова.

Александр Авдеев призвал жителей региона участвовать в голосовании ещё активнее. Ведь каждый голос – это шанс получить федеральное финансирование на благоустройство своего родного населённого пункта.

КОНКРЕТНО

В голосовании принимают участие граждане, достигшие возраста 14 лет. Выбрать понравившийся объект благоустройства возможно несколькими способами:

- на сайте 33.gorodsreda.ru, авторизовавшись на портале «Госуслуги»;

- через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципалитетов и исполнительных органов власти области;

- с помощью волонтёров через их специальное приложение.