На «Музыкальной экспедиции» во Владимирской области выступит танго-оркестр

. Фото: Виктория СУХОВА

С 6 по 15 июня во Владимирской области уже в десятый раз пройдет «Музыкальная экспедиция». Это фестиваль-путешествие не только по удивительным местам, но и по музыкальному репертуару.

На этот раз зрители услышат произведения барокко, романтизма и джазового ХХ века, от фортепианных пьес Франсуа Куперена до Джона Брауна с его хитом I Feel Good. А в концерте-открытии прозвучит главный юбиляр этого года — Сергей Рахманинов с его Вторым фортепианным концертом.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом. На госзакупках уже появился соответствующий тендер. За поставку и монтаж звукового, светового и сценического оборудования заказчик готов заплатить 2,4 миллиона рублей (это на 1,1 миллион меньше, чем в прошлом году).

Итак, 6 июня музыканты выступят в селе Кистыш Суздальского района. В концерте примут участие солист Василий Хорошев, 13-летний скрипач Глеб Панов, пианист Арсений Тарасевич-Николаев и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под руководством Артема Маркина.

В программе: произведения Анатолия Лядова, Петра Чайковского, Феликса Мендельсона-Бартольди, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова.

10 июня концерт пройдет в селе Лыково Юрьев-Польского района. Перед зрителями выступит трио Александра Маслова (пианист Александр Маслов, контрабасист Иван Мясников и барабанщик Павел Чижик). В программе — шедевры отечественных классиков в джазовой обработке. Также на концерте выступит российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta (Александр Рязанов (скрипка), Марат Мансырев (фортепиано), Илья Алпеев (контрабас) и Павел Ратынский (бандонеон).

12 июня музыканты отправятся в усадьбу Голицыных, что в селе Сима. В концерте примут участие солисты Анастасия и Василий Хорошевы, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки. В их исполнении прозвучат произведения Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Михаила Глинки.

Кроме того, еще один концерт в этот же день пройдет в Суздале в центре «Мира». Там выступят вдохновитель проекта, виолончелист Борис Андрианов и пианист Петр Лаул. В программе: произведения Франка, Рамо, Куперена, Форе.

13 июня артисты сыграют в усадьбе Храповицких. Произведения Глиэра и Баха исполнят скрипачи Гайк Казанян, Евгений Субботин и Павел Милюков, альтисты Андрей Усов и Александр Митинский, виолончелисты Борис Андрианов и Анна Кошкина.

14 июня музыканты переместятся усадьбу Всеволожских, которая расположена в селе Жерехово Собинского района. Скрипачи Гайк Казанян и Павел Милюков, виолончелист Борис Андрианов и пианист Арсений Тарасевич-Николаев сыграют произведения Яна Сибелиуса и Антонина Дворжака.

. Фото: Архив "КП"

Заключительный концерт состоится 15 июня на Соборной площади Владимира. Перед зрителями выступят солист Василий Хорошев, скрипачи Павел Милюков и Гайк Казазян, виолончелист Борис Андрианов, гитарист Роман Мирошниченко, пианист Арсений Тарасевич-Николаев и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр. В их исполнении прозвучат произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Пабло Сарасате, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Астора Пьяццоллы, Стива Вая и Гэри Мура.

Вход для слушателей, по традиции, будет бесплатным.

КСТАТИ

Владимирской областью музыканты не ограничатся. Концерты также состоятся в Удмуртии, Тюмени, Тверской области и усадьбах «Горки Ленинские» и «Поленово».

СПРАВКА «КП»

Впервые фестиваль «Музыкальная экспедиция» прошла на владимирской земле в 2014 году. Основателями проекта стал виолончелист Борис Андрианов и Центр классической музыки. В разные годы концерты проходили на руинах усадьбы Храповицкого, цехе Гусевского хрустального завода, у Свято-Введенского островного монастыря, Дюкинских карьерах, агрокультурном комплексе Джона Кописки, центре «Герериум» и других знаковых местах региона.