С 2024 года во Владимирской области дорожные камеры будут устанавливать по новым правилам

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Дорожные камеры в России начнут устанавливать по новым правилам. Об этом на своей странице в ВК сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"На очередном пленарном заседании мы приняли законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Средства видеофиксации будут устанавливаться строго в определенных местах", написал Игорь Игошин.

В скором времени видеокамеры будут устанавливать:

- на аварийно опасных участках;

- в местах, где ведутся дорожные работы;

- в зонах, где запрещена остановка и стоянка автотранспорта.

Также камеры будут стоять на автобусных полосах, перекрёстках и пешеходных переходах, а также в местах, определенных ГИБДД.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. С этого дня за фиксированное нарушение, установленной не по правилам камерой, не будет подвергаться штрафу.

Напомним, что всего на сегодняшний день во Владимирской области работают 128 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Только в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установят еще 34 комплекса фотовидеофиксации ПДД. Причем, как сообщает "Владупрадор", который отвечает за эти работы, в 1 квартале этого года уже установлено 18 камер.

В частности, камеры работают на следующих региональных и межмуниципальных дорогах:

- "Сенинские Дворики – Ковров - Шуя – Кинешма", на участке от примыкания а/д «Сенинские Дворики – Шуя» - Бельково – Суханиха до д. Чернево;

- "Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера – «Волга», д. Глебово";

- "Касимов — Муром — Нижний Новгород", 43 км;

- "Драчево-Бутылицы-Меленки", 47 км;

- "Владимир-Муром-Арзамас", п. Зименки, 112 км;

- «Владимир-Тума» — ст. Нечаевская (ст. Нечаевская, Нечаевская СОШ).

Во 2 квартале 2023 года введут в строй ещё 16 комплексов, 3 из которых будут фиксировать неправильную остановку и стоянку транспортных средств, 13 будут фиксировать нарушения скоростного режима, включая непристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения.