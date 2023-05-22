Две трети предпринимателей из Владимирской области позитивно оценивают мораторий на проверки

Фото с сайта pexels.com. Автор - Ono Kosuki.

В Законодательном собрании Владимирской области продолжают выслушивать доклады региональных уполномоченных. Вслед за уполномоченным по правам человека в ЗС пришла Алла Матюшкина, которая защищает права предпринимателей в регионе.

Налоговые льготы

Матюшкина в своем докладе коснулась основных цифр, связанных с малым и средним предпринимательством в 33 регионе. И сразу стало заметно, что бизнес стал чуть менее активен, если сравнивать с 2020 годом, когда коронавирус и многочисленные ограничения заставили предпринимателей активно жаловаться на нарушения своих прав. В 202 году было 2610 обращений к бизнес-омбудсмену, а в прошлом году всего 1109.

В основном предпринимателей интересовали следующие вопросы:

- земельные и имущественные, арендные правоотношения, оспаривание кадастровой стоимости;

- налоговые правоотношения;

- федеральные и региональные меры поддержки;

- проверочные мероприятия правоохранительных органов и органов власти;

- сфера перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории области;

- оплата контрактов и исполнение работ по контрактам;

- уголовное преследование, ОРМ.

Что касается налогов, то уполномоченная по защите прав предпринимателей отметила, что меры поддержки позитивно отразились на малом и среднем бизнесе. Связано это с тем, что в этом году были приняты три важных решения по предоставлению налоговых льгот новичкам.

- Во-первых, продлили налоговые каникулы для предпринимателей-новичков, работающих по патенту или «упрощенке». Во-вторых, расширили перечень видов деятельности, подпадающих под действие этой льготы. В-третьих, увеличили предельный уровень доходов, при котором возможно обратиться за предоставлением налоговых каникул, с 25 до 29 млн рублей за год, – уточнил вице-спикер Заксобрания Дмитрий Рожков.

Кроме того, бизнес очень рад введению моратория на проверки. Почти две трети (61,81 процента) предпринимателей почувствовали действие моратория.

- Мы проводили оценку климата для бизнеса в регионе. Общий вывод – для предпринимателей созданы комфортные условия. Свыше 60% почувствовали положительную динамику после введения моратория на проверки. Большинство сообщило, что с санкциями успешно справились, – отметила Алла Матюшкина.

Алла Матюшкина. Фото ЗС.

Сначала схема, потом перевозчики

А вот сфера пассажироперевозок пока продолжает испытывать проблемы. Как сообщила Алла Матюшкина, оказывается, во Владимир некоторое время назад рвался новый перевозчик, который готов был работать на новом маршруте, чтобы не ломать существующую городскую маршрутную сеть. Но в мэрии ему пока отказали. Об этом сообщается в сообществе «Так и живем» в ВК.

«Перевозчик, у которого в автопарке 10 новых автобусов, хочет выйти на линию во Владимире. Этой компании нет в списке тех, кто уже работает на наших городских маршрутах. Чтобы не устраивать конкурентную борьбу, перевозчик заявился на новый маршрут. Но пока получил отказ. Потому что для запуска нового маршрута нужно утвердить новую маршрутную сеть», написали там со ссылкой на Аллу Матюшкину.

Как сообщила Матюшкина, в данный момент перевозчик уже не настроен работать во Владимире и планирует отправиться в Карелию на туристические перевозки. По словам бизнес-омбудсмена, это не самый позитивный пример работы властей с бизнес-сообществом.

В мэрии оперативно не смогли ответить на вопрос, что это за перевозчик и на какой маршрут он хотел заявиться. Однако маршрутная схема для Владимира сейчас действительно разрабатывается. Еще в апреле этого года был выставлен на торги лот для проектировщиков. Последним надо будет проанализировать действующую схему – определить пассажиропоток, дорожную сеть, инфраструктуру, тарифы, автопарк перевозчиков.

Параллельно с этим мэрия проводит опросы населения, как улучшить работу городского общественного транспорта. Исходя из полученных результатов, к ноябрю должна быть разработана новая схема маршрутов. Действовать она будет до 2032 года. Также в ней будут прописаны 4 графика движения автобусов - во время дачного сезона, в выходные и праздники с 15 апреля по 14 октября, зимой в рабочие и в выходные дни.

КОНКРЕТНО

Большая часть предприятий малого и среднего бизнеса заняты в сфере услуг и торговле – соответственно 43% и 32%. Самая малочисленная отрасль – сельское хозяйство (менее 1%). Более 81% субъектов МСП работают в области более 5 лет.