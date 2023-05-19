Прокурор Владимирской области обещал разобраться с проблемой обманутых дольщиков, но не быстро

Прокурор Иван Грибов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В ходе своей первой пресс-конференции в статусе прокурора Владимирской области Иван Грибов, приехавший в наш регион месяц назад, рассказал о некоторых проблемных вопросах, среди которых особо выделил проблему обманутых дольщиков.

Наследие прошлого

По мнению главы надзорного ведомства, в целом в России проблема дольщиков решена, однако во Владимирской области говорить об этом преждевременно, так что ситуацией следует заниматься «остро и безотлагательно». Стоит напомнить, что в большей части это касается дома застройщика «Капитал-Строй» на улице Северная и компаний бизнесмена Игоря Другова, который возводил дома в ЖК «Дуброва парк» и «Дуброва парк-2» на территории Владимира.

- Здесь три составляющих: во-первых, уголовно-правовая — мы должны привлечь виновных, во-вторых, решить вопрос с ущербом и, в-третьих, восстановить права граждан двумя путями. Первый это достроить дома, второй — получить компенсации от государства. Я изучал этот вопрос, дело находится на личном контроле, мы достаточно активно принимаем координационные меры, чтобы изменить ситуацию, продумываем, какие есть пути решения, потому что региональные власти, в том числе губернатор, заинтересованы в том, чтобы проблема решалась, - рассказал Иван Грибов.

Впрочем, областной прокурор признался, что пока лично с дольщиками не общался, а его действия в этом плане сконцентрированы на общении с представителями власти.

Будучи новым для региона человеком, Иван Грибов озвучил и свое видение причины возникшей ситуации. По его мнению, виноваты во всем старые схемы строительства, которые действовали до введения пресловутых эскроу-счетов, когда деньги дольщиков лежат в банках «мертвым грузом» до ввода дома в эксплуатацию.

Вопрос квалификации

Впрочем, самим дольщикам от этого не легче. Например, люди, вложившие капиталы в будущие квартиры ЖК «Дуброва парк», до сих пор остаются в подвешенном состоянии. Областной прокурор заметил, что, по его мнению, ситуацию действительно запустили. Правда, конкретных виновных он не назвал.

- Целый год решали с дольщиками вопрос, по какому пути пойти. Люди хотят получать реальное жилье, а не компенсацию, которая все же меньше чем реальное жилье. Застройщик обещал достроить, находил механизм, чтобы выполнить свои обязательства. Надстроить один этаж, за счет которого должен был достроить дом, но мы видим, что ничего не изменилось, в том числе и по другим объектам, - добавил Иван Грибов.

Что до уголовного дела в отношении Игоря Другова, которое обещали направить в суд еще в начале весны, то тут глава надзорного ведомства сделал оговорку.

- Во-первых, там срок расследования истекает по делу в июне, во-вторых, квалификация может быть разной: может быть неправильное привлечение денежных средств на застройке, а может быть и мошенничество. Все-таки с квалификацией спешить не нужно. Во-вторых, в деле фигурирует большое количество людей, надо всех допросить, узнать позицию. Просто большой объем следственных действий, - рассказал прокурор Владимирской области.

В целом, ничего принципиально нового глава надзорного ведомства не сообщил, лишь заметив, что даже если признать Другова банкротом, компенсации люди получат только после вхождения в специальную программу, а дело это не быстрое.