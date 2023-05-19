Ремонт трассы М-7 в Покрове могут возобновить с 1 июля

Фото ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород".

Эпопея с ремонтом двухкилометрового участка федеральной автодороги М-7 «Волга» в Покрове длится уже не первый год. Недовольны все — от жителей до чиновников и дорожников.

В майские праздники, когда движение в Покрове практически было парализовано из-за ремонта, местные власти говорили, что готовы были ввести режим чрезвычайной ситуации. А все потому, что дорожники не услышали их позиции.

- Мы говорили о том, что перед началом работ необходимо было смоделировать пути объезда, создать навигацию таким образом, чтобы была альтернатива проезда, определить подходящее для ремонта время. Этого сделано не было, поэтому жизнеобеспечение Петушинского района оказалось под угрозой. Дорожные работы, на наш взгляд, начали в неподходящий момент, ведь майские праздники предполагали приезд большого числа дачников и транзитного транспорта. В итоге пробки достигали 10-12 километров, - отметил в эфире ЦУРа глава администрации Петушинского района Александр Курбатов.

По словам чиновника, было сорвано 60 рейсов общественного транспорта, под угрозой оказалась работа скорой помощи и подвоз детей к школам. Был риск введения дистанционного обучения, и это в самый ответственный момент — перед началом экзаменов.

6 мая жители Покрова и автомобилисты «выдохнули». Работы на первой «захватке» были завершены, движение открыли по четырем полосам. Сейчас специалисты выполняют работы уже за пределами проезжей части (лишь с частичным ее занятием на отдельных отрезках), при которых не возникает заторов.

Однако радоваться пока рано. Предстоят работы по другому отрезку трассы.

Александр Курбатов в эфире ЦУР.

- Ремонтные работы могут возобновиться уже с 1 июля, но здесь уже мы четко договорились с руководством Росавтодора, что работы не будут такими проблемными, как это было в мае. Выполнить ремонт необходимо за 5-7 дней, - рассказал Александр Курбатов. - Сейчас готовим обследование, выберем тот отрезок дороги, который необходимо отремонтировать. После этого составим график работ, в котором пропишем количество рабочих и режим работ, посмотрим, какие объездные пути могут быть адаптированы.

Однако если чиновники увидят, что есть риск повторения ситуации, то тогда ремонт отложат до открытия трассы М-12, которую должны ввести уже в сентябре. С окончательными сроками ремонта должны определиться в течение двух недель. Так или иначе, завершить работы должны до ноября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беспокоит жителей Петушинского района и состояние других дорог. В частности, речь идет о дорогах в самом Покрове и в поселке Городищи. Их активно использовали не только для объезда пробок, но и для подвоза материалов при строительстве трассы М-12.

- Начиная с середины мая, запускается асфальтовый завод, и подрядчик, который ведет работы на М-12, в соответствии с графиком должен приступить к ремонту дорог, которые были повреждены. Это отрезок от съезда с М-7 до эстакады. Другой отрезок — от эстакады до поселка Городищи — это областная дорога. Средства на ее ремонт уже заложены, работы будут выполнены летом. Что касается дороги в самом поселке Городищи, то мы запросили у Правительства Владимирской области дополнительную субсидию на ремонтные дороги, нам ее одобрили. Поэтому и там дороги мы приведем в порядок, - подчеркнул Александр Курбатов.