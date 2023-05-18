Попавшему в ДТП отцу-одиночке из Мурома собирают деньги на дорогое лечение

Фото предоставлено друзьями Сергея Кузовкова.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором 43-летний муромлянин Сергей Кузовков получил очень серьезные травмы, случилось почти месяц назад, но до сих пор его состояние врачи оценивают, как тяжелое. Московские доктора заявили, что могут помочь, но даже со всеми квотами семье придется заплатить несколько миллионов рублей.

Рекомендация докторов

Авария случилась в шестом часу вечера 23 апреля на объездной дороге Мурома неподалеку от микрорайона Вербовский. Наперерез мотоциклу Сергея Кузовкова выехала легковушка под управлением 25-летней девушки.

Удара избежать не удалось, и упавший мотоциклист серьезно разбился. В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области сразу после ДТП рассказали, что врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины.

А уже через пару дней выяснились некоторые детали произошедшего, когда за помощью к землякам обратились близкие друзья Сергея.

- В день аварии Сергей решил просто проехаться, но домой уже не вернулся. У него очень серьезные травмы: ушиб мозга, раздроблена нога, но сильнее всего пострадала челюсть. Врачи из Москвы, приезжавшие для консультации, сказали, что с мозгом не все так страшно, а вот по поводу челюсти требуется оказать скорейшую помощь, - рассказала подруга Сергея Татьяна Волкова.

Это сказали доктора из НИИ имени Бурденко, по рекомендации которых семья и друзья пострадавшего мужчины обратились в другой знаменитый медцентр — НИИ имени Склифосовского. Там Сергея принять согласились, но даже при условии предоставления всех возможных квот на лечение семье придется выложить 3 миллиона рублей. Сумма для отца-одиночки просто неподъемная. Масла в огонь подливает тот факт, что незадолго до аварии Сергея сократили с работы, и денег у него просто нет.

«Ждите»

В беседе с «КП-Владимир» друзья мотоциклиста рассказали, что Сергей всегда был добрым и отзывчивым человеком. Но так сложилось, что он стал отцом-одиночкой, воспитывающим дочек 8 и 12 лет. Сергей давно увлекается мототехникой и даже состоял в местном байк-клубе, однако ушел из него из-за своих девочек, чтобы уделять им больше внимания. После ДТП его дети находятся с родственниками.

Муромские байкеры сперва открыли внутриклубный сбор, но довольно быстро осознали, что не смогут осилить столь крупную сумму, и тогда друзья обратились ко всем неравнодушным людям.

Так как в Муроме Сергея многие знают лично, для города новость о тяжелом состоянии доброго отца-одиночки стала неожиданностью. Люди откликнулись и переводили достаточно крупные суммы, но по состоянию на конец апреля удалось собрать не очень много - чуть более 113 тысяч рублей. Впоследствии собрали еще, но средств все равно не хватает.

- В конце апреля Сергея из Мурома перевезли во Владимир в «Красный крест», где он находится в настоящее время. Состояние его тяжелое, но он начал открывать глаза, хотя пока мы не знаем, осознанно он это делает, или работают рефлексы. Врачи пока не дают «добро» на транспортировку его в Москву, говорят только: «Ждите», - рассказала Татьяна Волкова 17 мая.

Сбор денег на лечение идет сестре Сергея Ольге. Сама женщина сейчас находится во Владимире вместе с братом.

- Сергей лежит в реанимации, но нас туда не пускают, - объяснила Ольга, добавив, что деньги действительно еще не собраны.

Родные и близкие не теряют надежду, что Сергей Кузовков выкарабкается и снова вернется к своим детям, а пока по-прежнему вынуждены просить помощи у неравнодушных земляков.

КОНКРЕТНО

Средства на лечение Сергея Кузовкова желающие помочь могут перевести на банковский счет его сестры Ольги Станиславовны Сеньковой по телефону 8(920)627-27-77 (публикуется с ее разрешения).