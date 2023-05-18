Во Владимирской области мошенники используют подростков для преступлений

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

К сожалению, этому способствуют и взрослые, которые все еще попадаются на удочки дистанционных аферистов и отдают огромные суммы денег под заезженными предлогами. Только за последнюю неделю полицейские зарегистрировали 60 подобных преступлений, а жители Владимирской области отдали жуликам 20 миллионов рублей.

Сомнительный доход

При этом все чаще дистанционные аферисты используют схемы, в которых сами кураторы остаются неизвестными. Например, звонят какой-нибудь бабушке и лгут о том, что ее внук попал в ДТП, за что требуют большие деньги, чтобы «отмазать» родственника от уголовной ответственности, или, как вариант, «оплатить лечение пострадавших».

При этом сами аферисты остаются в тени, а всю работу «на земле» за них исполняют курьеры, в которые они активно вербуют молодежь, привлекая ее легким заработком.

Чаще всего подростки находят подобные объявления в соцсетях и мессенджерах. Обычно им предлагается якобы простая работа: прийти к определенному человеку, забрать деньги и перевести их на нужный счет, а часть оставить себе в виде процента.

- Однако в погоне за деньгами молодые люди не думают о том, что такие «выезды на адреса» для курьеров заканчиваются одинаково – задержанием и, как правило, заключением под стражу. Противоправную деятельность курьеров сотрудники полиции пресекают очень быстро, - говорит руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

И действительно, именно курьеров оперативники отслеживают и задерживают чаще всего, и именно они впоследствии предстают перед судом.

Так, в феврале текущего года во Владимире был задержан 15-летний юноша, который забрал более 100 тысяч рублей у пожилой женщины.

Парень рассчитывал на простой заработок, но после того, как в полицию обратилась обманутая пенсионерка, молодого человека задержали прямо у банкомата во время перевода наличных. Юноша рассказал, что сомнительный заработок нашел в интернете.

Юные аферисты

А буквально на днях сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Вязниковскому району задержали 16 и 17-летних парней, которые действовали в рамках ставшей уже избитой схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Парни забрали около полумиллиона рублей у 80 и 81-летней жительниц районного центра.

Часть денег молодые люди оставили себе в виде заработка, а другую перевели на счет куратора.

По схожей схеме действовала и 16-летняя москвичка, которую оперативники задержали в Киржачском районе. Девушка-курьер забрала у жительницы Киржача 100 тысяч рублей, а себе оставила 10 процентов от суммы.

Подростки в итоге стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В связи с тем, что таких случаев становится все больше, полицейские дают простые советы для молодежи и их родителей. Первым стражи порядка рекомендуют искать только легальные и законные способы заработка, и ни в коем случае не «вестись» на подобные приключения, которые обязательно закончатся судимостью и пятном на всю оставшуюся жизнь.

А родителям следует внимательнее следить за тем, чем их дети занимаются в интернете, но главное — самим беседовать с ними и объяснять опасность подобных авантюр, так как СМИ дети почти не читают. В качестве живого примера полицейские даже опубликовали несколько снимков переписки «куратора» с юным «курьером», которого жулики уверили, что никто его не задержит. Естественно, закончилось все задержанием и уголовным делом, а лучше до такого не доводить.

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