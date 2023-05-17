Владимирская область будет сотрудничать с Минском в науке, образовании и медицине

Фото Правительства Владимирской области.

14 мая делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым прибыла в Республику Беларусь. Помимо главы региона в Беларусь отправились первый заместитель губернатора Александр Ремига, региональные министры, руководители институтов развития, Торгово-промышленной палаты и отдельных предприятий и организаций области. Цель визита – укрепление уже налаженных партнёрских связей и поиск новых контактов.

Бизнес-представительство в Белоруссии…

Началась рабочая программа владимирской делегации со встречи в Минске губернатора Александра Авдеева с временным поверенным в делах Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Петром Фроловым.

- У нас индустриальный регион. Доля промышленности в структуре ВРП составляет почти 47 процентов. Из более чем 3,3 тысячи предприятий свыше 2,8 тысячи заняты в сфере обработки. Многие наиболее развитые отрасли экономики у нас совпадают. Это производство продуктов питания и напитков, машиностроение, деревообработка, фармацевтика. А значит, у нас есть прочная основа для укрепления кооперационных связей и обмена опытом, – заявил Александр Авдеев.

С Александром Авдеевым оказался согласен и Петр Фролов.

Фото Правительства Владимирской области.

- Ценим такое внимание к Беларуси со стороны российских регионов. Стараемся им помогать всем, чем можем. Насколько я знаю, у вашей области накоплен большой опыт взаимодействия с республикой. Видим, что назрела потребность открытия здесь бизнес-представительства Владимирской области. По такому пути уже пошли ряд регионов – Нижегородская область, Башкортостан. И это приносит хорошие результаты, – сообщил Пётр Фролов.

…и тракторы во Владимире

В итоге, Владимирская область заручилась поддержкой Посольства в реализации подобной инициативы. А уже позже 15 мая началась более конкретная работа.

Для обсуждения вопросов развития партнёрских связей за круглым столом собрался весь политический бомонд Беларуси и Владимирской области. Со стороны республики были министр экономики Александр Червяков, его заместитель Алеся Абраменко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко и многие другие. Со стороны владимирской делегации помимо Александра Авдеева были первый вице-губернатор Александр Ремига, руководители министерств нашей области (экономического развития и промышленности, предпринимательства и туризма, культуры, физкультуры и спорта, архитектуры и строительства, сельского хозяйства) и многие другие.

Фото Правительства Владимирской области.

- Нашей стране есть, что предложить партнёрам из Владимирской области. Готовы расширять поставки по уже сложившимся направлениям, свою технику в регион готовы поставлять наши ведущие предприятия, в том числе МАЗ, БелАЗ, сопровождая её качественным и своевременным сервисным обслуживанием. Готовы принять участие в обновлении парка общественного транспорта во Владимирской области, в программе по замене и установке лифтов в рамках капитального ремонта домов, в программе по созданию системы обращения с отходами: можем предложить современные мусоровозы и белорусское оборудование полного цикла по переработке ТБО. Особая значимость – в реализации совместных импортозамещающих проектов в области производства средств диагностики заболеваний и лекарственных препаратов для населения наших стран. Необходимо расширить двухстороннее сотрудничество в сфере медицины и здравоохранения, – обозначил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Также белорусская сторона выразила заинтересованность в создании в нашем регионе сборочного производства тракторов малой мощности и коммунальной техники на базе действующих предприятий. Помимо этого речь шла о расширение номенклатуры и наращивание экспорта продовольственных товаров.

В рамках заседания рабочей группы был подписан ряд документов о сотрудничестве между министерствами, ведомствами и организациями Владимирской области и Республики Беларусь в сфере экономического развития, экспорта, предпринимательства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, культуры и туризма, физкультуры и спорта. Кроме того, заключено соглашение об установлении дружественных отношений между Собинским районом Владимирской области и Лидским районом Гродненской области.

Новая геополитическая обстановка

Под конец рабочей программы губернатор Александр Авдеев и члены делегации Владимирской области встретились с Председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным и его коллегами.

Фото Правительства Владимирской области.

- Мы намерены наращивать сотрудничество как в целом с Республикой, так и с её отдельными территориями. В новой геополитической обстановке мы особенно заинтересованы в восполнении ставших малодоступными оборудования, материалов и техники. И у нас с вами уже есть успешный опыт, например, двигатели минского производства позволили нашей области войти в число регионов России, выпускающих тракторы и погрузчики под собственным брендом. Владимирская и Минская области имеют схожие черты, похожие структуры экономики, поэтому сотрудничество на взаимовыгодной основе «обречено» на успех, – уверен Александр Авдеев.

- Видим, что есть потенциал для расширения сотрудничества. В том числе в культуре, науке, образовании, медицине. Санкции дают нам новые возможности. К счастью, есть хорошие резервы, чтобы двигаться вперёд, – добавил Александр Турчин.

Итогом данной встречи стало подписание соглашения между Правительством Владимирской области и Минским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах.

Второй день был чуть менее богат на события. Однако под его конец Александр Авдеев встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Лукашенко, Владимирская область может рассчитывать на сотрудничество с Беларусью в ряде сфер, в том числе по поставкам племенного скота, мелиоративной техники. Он также обратил внимание на схожесть Беларуси и Владимирской области, что является надежным фундаментом для развития двустороннего взаимодействия: "Знаем, что вы не супербогатые (так же, как и мы), все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы".

Фото Правительства Владимирской области.

Александр Авдеев в свою очередь заявил, что возможности и потребности кооперации Владимирской области России с Беларусью достаточно высоки. Он подчеркнул, что Беларусь является давним и надежным партнером для области.

"У нас более 100 стран-партнеров. Беларусь занимает пятое место среди этого листа. Я считаю, что это, скорее, стартовая позиция, которую надо улучшать. И улучшать позиции в нашем товарообороте, обмене в том числе культурными, туристическими услугами. У нас работают более 30 предприятий, учредителями которых являются граждане Беларуси", - сказал Александр Авдеев.