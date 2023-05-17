Переизбранный ректор ВлГУ Анзор Саралидзе обещает подтягивать двоечников

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Голосование состоялось 16 мая в главном корпусе Владимирского государственного университета имени А.Н. и Н.Г. Столетовых. В нем приняли участие делегаты от преподавательского и студенческого состава.

Наука и патриотизм

Подготовка к выборам проводилась в течение двух месяцев. Определились три кандидата на пост ректора, которыми стали проректор ВлГУ, директор института физкультуры и спорта Лев Логинов, глава института машиностроения и автомобильного транспорта Алексей Елкин и, собственно, действующий ректор Анзор Саралидзе.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Все они 27 апреля успешно прошли аттестационную комиссию в Минобрауки и были допущены к выборам, о чем напомнил председатель конференции, проректор Максим Фабриков.

Впрочем, особой интригой в актовом зале ВлГУ 16 мая не пахло — в научных кулуарах уже давно и единодушно говорили, что победу одержит Саралидзе.

Как бы то ни было, все три кандидата должны были представить свои программы развития университета на ближайшую пятилетку.

Первым на трибуну вышел Алексей Елкин, который чисто по-научному раскрыл цели, задачи и методы этого развития.

- Миссией университета является подготовка высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей экономической и социальных сфер Владимирской области и других регионов страны на основе сохранения лучших традиций отечественного высшего образования и системы интеграции образовательного процесса с научной и творческой деятельностью, - резюмировал профессор.

Для преподавателей он посулил рейтинговую систему оценки труда и уменьшение нагрузки, а в целом пообещал развивать материально-техническую базу и внедрять инновационные технологии.

Затем на трибуну поднялся Лев Логинов. Его речь мало чем отличалась от предыдущего кандидата, если не считать обещаний создать несколько спортивных учреждений, повысить преподавателям зарплату и активизировать студенческое самоуправление, а также уделить внимание поддержке молодых студенческих семей и пропаганде здорового образа жизни.

Отвечая на вопросы, Лев Логинов также пообещал вернуть дни здоровья для сотрудников вуза и возобновить поездки студентов в ведомственный оздоровительный лагерь.

Последним на сцену вышел ректор Анзор Саралидзе, который поблагодарил коллег за работу в истекшей пятилетке, а также рассказал, что в целом план развития университета до 2030 года уже утвержден.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В текущем году в рамках локального рейтинга мы вошли в тройку лидеров ЦФО и заняли второе место. Но не только рейтингами узнаваем наш вуз: 25 процентов абитуриентов приезжают к нам из других регионов, - отметил Анзор Саралидзе. – А еще у нас трудоустраиваются 90 процентов выпускников, что чуть больше, чем показатель по России.

Действующий ректор посулил продолжение развития всех сфер деятельности, внедрение инновационных технологий, а также культурное, патриотическое и нравственное развитие студентов. Кроме того, он пообещал построить более комфортные общежития, сдать в 2025 году спортивный комплекс и упомянул о международном сотрудничестве.

155 бюллетеней

В целом все три речи кандидатов были встречены спокойно. После этого была избрана счетная комиссия, главой которой выбрали члена научного совета, студента Ивана Власа. Затем на трибуну вынесли урну для бюллетеней, пакет с которыми вскрыли у всех на глазах, и кабинку для голосования. Преподаватели и студенты потянулись на сцену.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Менее чем через час голосование и подсчет окончили. Глава счетной комиссии объявил, что все 155 бюллетеней по числу делегатов признаны действительными. В итоге Анзор Саралидзе набрал 146 голосов, Алексей Елкин — 6 голосов, Лев Логинов — 3 голоса.

Вот тут раздались аплодисменты, после чего Саралидзе официально объявили избранным ректором. Сам он горячо поблагодарил собравшихся и свой коллектив и признался, что немного волновался.

Руководитель университета еще раз пообещал развитие всех сфер деятельности института, а на вопрос о том, как он видит развитие студенчества, объявил интересную новость.

- Я часто встречаюсь со студенческим активом и договорился, что буду встречаться с теми, кто пропускает занятия, слабо участвует в учебном процессе, с теми, кто в списке двоечников. Буду обязательно общаться с ними без галстука. Хочу лично участвовать в этом процессе, ведь тот пришел учиться, а теперь судьба человека может поменяться в одну секунду. После отчисления он уедет в другое место, расстанется с любимым человеком, расстроит родителей. Чтобы не допустить этого, буду лично с ними общаться, - поделился Анзор Саралидзе и еще раз поблагодарил своих сотрудников и студентов за доверие.