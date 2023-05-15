Летом жителям Владимирской области вновь грозит «обезвоживание»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики говорят, что лето в этом году будет жарким, а значит, проблем с водой в деревнях и даже городах Владимирской области не избежать. В топе самых проблемных районов остаются Вязниковский, Суздальский, Гороховецкий. Самой распространенной причиной «обезвоживания» является состояние сетей.

- В прошлом году в Вязниковском, Гороховецком и Суздальском районах из-за морозов лопнули трубы. Были направлены достаточно большие средства. 13,5 миллионов рублей выделили Вязниковскому району, 25 миллионов — Суздальскому району. В последнем было реконструировано 19 километров сетей. Где-то пробурили новые скважины, где-то частично заменены сети, чтобы увеличить проходимость воды. В общей сложности в прошлом году модернизировали и построили около 77 километров сетей водоснабжения и 17,4 километра сетей водоотведения, - рассказала в прямом эфире ЦУРа региональный министр ЖКХ Елена Семенова.

В основном жалобы поступают от жителей деревень именно в жару, поскольку именно в это время начинается несанкционированное подключение к системе централизованного водоснабжения. Проще говоря, дачники просто протягивают шланги к колонкам и начинают поливать участок. Система на такой расход воды явно не рассчитана, и люди просто выливают всю воду из скважины. А ждать, пока она снова наберется, приходится долго. Отсюда и жалобы.

- Чтобы избежать такой ситуации муниципалитет вывешивает график полива, просит делать это в дневные часы, чтобы вечером люди могли спокойно помыться, постирать. Но никто на этот график внимания не обращает,- подчеркивает Елена Семенова.

Елена Семенова. Кадр из трансляции в ЦУРе.

Еще одна проблема — плохая вода. В большей части деревень, особенно в Суздальском, Юрьев-Польском, Вязниковском, Камешковском и Гороховецком районах, Радужном и Муроме в воде обнаружили превышение железа и марганца. Это приводит к тому, что из крана течет мутная желтая вода, имеющая отвратительный запах и пленку. Такой даже руки страшно мыть.

- В Радужном разработали проектную документацию, и мы подали заявку на 373 миллиона рублей в федеральную программу «Чистая вода» на 2024 год. Много жалоб идет из Мурома. В этом году на закольцовку водопровода выделили 80 миллионов. Кроме того, Евгений Рычков контролирует разработку проектно-сметной документации на станцию очистки Александровского водозабора (сама станция находится в Муроме – Ред.), требуется около одного миллиарда рублей. В областном бюджете таких денег нет, поэтому будем обращаться за помощью в Минстрой. После чего останется решить проблему в Вязниках. Надеюсь, что сможем заявиться в программу на 2025 год, - подчеркнула Елена Семенова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На очистные сооружения денег не хватает

На программу «Модернизация объектов коммунального хозяйства» из областного бюджета было выделено больше 900 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений. В этом году работы пройдут в деревне Ельцы Киржачского района, поселке Садовый Суздальского района, деревне Новое Анино Петушинского района, в Покрове.

- Работы ведутся, но охватить все невозможно. Хотя не скрою, что есть и предписания природоохранной прокуратуры, и решения судов об обязании муниципалитета привести в нормативное состояние объекты, но к сожалению, у нас просто нет таких средств. Но чтобы реально попасть в программу, необходимо разработать проектно-сметную документацию. Вот, например, Вязниковский район уже разработал ее на модернизацию очистных сооружений в Паустово, - подчеркнула Елена Семенова.