В лесах Владимирской области увеличилась популяция оленей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Каждую весну охотинспекторы и егеря охотхозяйств заняты очень важным делом: в их задачу входит провести учет зверя, чтобы определить, кто из животных остался в наших лесах, кто их покинул, а кто, возможно, появился вновь. Эти данные влияют на выдачу разрешений на охоту.

Шумовой прогон

Учет зверя в нынешнем году проводился с 15 января по 15 марта, причем не только традиционным маршрутным способом, когда количество животных определяют по следам на снегу, но и несколькими другими — методом шумового прогона и при помощи учета в местах, куда звери выходят сами.

При помощи классического учета по следам на снегу зверей считали в 113 охотугодьях, протяженность пройденных маршрутов составила более 10630 километров.

Шумовой прогон применяли в 17 охотугодьях на 73 учетных площадках, фактически таким образом исследовали более 12,5 тысяч гектаров леса, а это более 16 процентов от всей исследуемой территории.

Что до третьего способа, то тут все гораздо проще — охотинспекторы считали зверя на 100 подкормочных площадках, куда кабаны, лоси и другая живность выходят полакомиться зимой.

Всеми этими способами специалисты определяли численность лося, благородного оленя, пятнистого оленя, кабана, рыси, волка и ряда других животных, обитающих в местных лесах.

Каких-то новых видов, ранее не обитавших на владимирской земле, охотоведы и госинспекторы нынешней весной не встретили, зато в точности подсчитали тех, кто есть.

Куницы, белки и горностаи

Оказалось, что на всей территории региона живут 340 кабанов. Год назад их было 600, а в 2021 году и вовсе около 3000, но в Госохотинспекции уточнили, что численность клыкастых сократили намеренно. К сожалению, это связано с распространением африканской чумы свиней.

А вот лосей по сравнению с прошлым годом в лесах Владимирской области стало больше — 10560 голов против 9770 в прошлом сезоне.

Прибавилось в наших чащах и благородного оленя. Если год назад их водилось около 1800 голов, то новые данные показали, что этих животных стало уже 1980. Их более редкие родственники — пятнистые олени, тоже могут похвастать прибавкой. Их оказалось 1600 против 1400 год назад.

В целом, неплохо дела идут и у европейских косулей, которых охотинспекторы насчитали 480 голов против 390 голов в 2022 году. Хотя за последние три года популяция косуль во Владимирской области все равно несколько снизилась.

Хорошо себя чувствуют и зайцы. Например, беляков во владимирских лесах оказалось 11500 штук, их количество выросло на 400 зайцев, а русаков насчитали 1300 против 900 особей год назад. За последние три года это самый крупный показатель.

Пожалуй, самым многочисленным лесным обитателем региона по-прежнему остается обыкновенная белка. Их на сегодняшний день водится во Владимирской области 16500, но год назад этих зверьков водилось на 800 больше.

Популяция лисиц тоже третий год подряд снижается. В 2021 году этих рыжих животных водилось 2260, в 2022 году стало уже 1800, а в нынешнем специалисты зарегистрировали только 1700 лисиц.

Зато немало в регионе обитает куниц, которых насчитали 1900 особей, что на сотню больше прошлого сезона.

Есть в регионе и пять весьма малочисленных видов. Так, в лесах обитают 700 горностаев, что на 200 больше минувшего года, а также 300 хорей — их количество третий год осталось неизменным.

Самыми редкими жителями владимирских лесов охотинспекторы назвали рысь, занесенную в региональную Красную книгу. Их у нас обитает 51 особь. Надо сказать, что рысей стало заметно больше — в 2021 году во Владимирской области жила 31 рысь, минувший год увеличил это количество до 36, а теперь рост оказался более существенным.

Реже всего у нас можно повстречать волка. Их на весь регион зарегистрировали 22 особи. Это несколько больше чем двумя годами ранее, когда охотоведы регистрировали по 16 волков. Впрочем, в Госохотинспекции напомнили, что этот вид для Владимирской области традиционно является редким.

А медведей у нас вовсе нет. А тех косолапых, что встречали в регионе прошлые годы, приходили к нам из Ивановской и Рязанской областей.

КОНКРЕТНО

Опытные охотоведы говорят, что дикие животные сами всячески избегают встречи с человеком, в том числе волки, не выходящие к людям даже голодными. Однако если вам все же довелось повстречаться со зверем в лесу, следует придерживаться основных правил. Вот что советует начальник Госохотинспекции Владимирской области Валерий Куфтин:

– не убегайте от животного, не поворачивайтесь к нему спиной, а медленно отступайте пятясь, наблюдая за его поведением;

– не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида;

– не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите. Нужно замереть и оценить ситуацию – состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку;

– никогда не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, даже если это кажется безопасным! Это не так! Особенно, если животное само идет на контакт – это один из признаков опасного заболевания – бешенства!

– ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их;

– не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным;

– держитесь подальше от детенышей млекопитающих.

В некоторых случаях можно попытаться воспользоваться известным «методом резкого увеличения собственного размера» – сделать так чтобы визуально вы казались больше, чем есть на самом деле: взять в руки и поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ, куртку и так далее. Такой способ рекомендуется при встрече с бурым медведем, волком, лосем, оленем, косулей, собакой».