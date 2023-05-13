Во Владимире откроется «Музейная школа искусств»

Фото с туристического портала Владимирской области.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник запускает новый проект «Музейная школа», который рассчитан на целый год. Впервые в «Палатах» каждый месяц будут выступать специалисты Государственного института искусствознания с интересными лекциями о русском искусстве, начиная с X века и до наших дней.

Первый спикер проекта - Юлия Валентиновна Тарабарина – признанный эксперт в области древнерусской архитектуры, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания. Она представит лекцию на тему «Архитектура Древней Руси (X-XVII века)».

Лекция затронет немало интереснейших тем, среди которых будут следующие:

- от трех Софийских соборов до храма Успения в Звенигороде (конец X – XV век): архитектура Руси до начала княжения Ивана III;

- начало каменного строительства при Владимире и Ярославе;

- архитектура русских княжеств в XII веке;

- зодчество Новгорода и Пскова, Твери и Москвы, «раннемосковская» архитектура;

- Позднее Средневековье в Московском государстве: архитектура конца XV – XVII века;

- итальянские зодчие в Москве, Успенский собор, собор Покрова на Рву, Новый Иерусалим, «нарышкинская» архитектура.

Погрузиться в удивительный мир каменного зодчества X-XVII веков и послушать мнение эксперта можно будет уже 17 мая. Начало лекции в 18 часов. Цена билета — 250 рублей. Входные билеты можно получить в кассах музея-заповедника и на официальном сайте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

14 мая стены Богородицко-Рождественского собора Суздальского кремля впервые за несколько столетий услышат русскую духовную барочную музыку XVII-XVIII веков. Исполнение подобной музыки - большая редкость, ее восстановлением занимается считанное число энтузиастов: ученых, исследователей, исполнителей. В концерте прозвучат строчное и демественное многоголосие, сочинения Василия Титова, Герасима Завадовского, Николая Дилецкого и анонимных авторов, партитуры которых были специально восстановлены для этого проекта.

Фото ВСМЗ.

Исполнит композиции уникальный певческий коллектив под руководством дирижера Екатерины Антоненко INTRADA. История ансамбля началась с исполнения старинной западной музыки, однако сегодня его репертуар вышел за рамки партитур эпохи Ренессанса и барокко. Начало концерта в 14 часов. Цена билета — 1500 рублей. Для жителей Владимирской области действует скидка: 50%. Действительна при предъявлении паспорта с регистрацией во Владимирской области.