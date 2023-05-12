Мотоциклисты просят у властей Владимира «открыть» для них центр города

. Фото: Александр УТКИН

В автомобильных пабликах Владимира на днях появились сведения о сборе подписей, организованном байкерами. Любители мототехники рассказали, что подписи собираются с целью «открыть» для их транспорта центральные улицы столицы региона.

Туризм бывает разным

Авторы анонимного поста, размещенного в группе «Подслушано Автомобилистов Владимир» рассказали, что мотолюбители России выступают против запрета въезда мотоциклов в центр столицы Владимирской области. По их мнению, это нарушает указ Президента России о развитии регионального туризма и право на свободу перемещения. Байкеры желают пользоваться гостиницами, посещать рестораны, кафе и музеи, но лишены всего этого из-за банальной невозможности проехать. Также авторы добавили, что собрали во Владимире за день более 100 подписей.

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир" в ВК.

Действительно весь центр города от площади Фрунзе до Студеной горы для проезда мототранспорта закрыт, соответствующие знаки размещены вдоль проезжих частей, так что проблема имеет место.

Судя по фотографиям, приложенным к сообщению, подписи собирала региональная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Московской области».

Получить комментарий у представителей этой структуры возможным не представилось, но руководство известного владимирского мотоклуба «Wolves MC Vladimir Center» подтвердило, что такие подписи во Владимире действительно собирали.

Впрочем, кто именно является организатором акции и куда бумаги направят потом, владимирские мотоциклисты не знают — по их словам, они подписали петицию, так как полностью разделяют мнение своих товарищей.

- Лично для меня неудобно то, что я живу в зоне действия ограничительных знаков. Для иногородних мототуристов, вероятно, неудобен тот факт, что навигатор никак не отображает наличие запрета. Ну, и добраться до основных достопримечательностей города для мототуристов весьма проблематично, а также найти, как проехать до ближайшего места стоянки, как оттуда дойти пешком и прочее, - рассказал секретарь мотоклуба «Wolves MC Vladimir Center» Денис Гладких.

Причина запрета

Один из мотоциклистов областного центра на правах анонимности озвучил причину закрытия для них исторического ядра города.

- Одно время мотоциклисты собирались в центре, из-за чего становилось слишком шумно. Поэтому им и запретили там гонять, - рассказал собеседник.

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир" в ВК.

Вместе с тем, сами местные власти объясняют эту причину совершенно иначе и говорят, что это сделано исключительно с целью безопасности. Увы, уже имелись случаи, когда лихачи на байках сбивали прохожих, причем даже насмерть.

- К сожалению, мотоциклисты достаточно часто грешат превышением скоростного режима, особенно если под седлом чувствуется мощь. А в центре города весьма интенсивный трафик и очень много пешеходов, в том числе туристов, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Между тем, в городском отделе ГИБДД уточнили, что и вовсе не видят особых трудностей для байкеров: им рекомендовали ехать по Лыбедской магистрали и по улицам 1-й или 2-й Никольской и близлежащим улочкам.

В мэрии Владимира добавили, что снимать запрещающие знаки для мотоциклистов, по крайней мере, в ближайшее время, не намерены. Так что собранные подписи вряд ли смогут повлиять на решение властей.