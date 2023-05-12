Половина жителей Владимирской области будут получать по 100 тысяч через 11 лет

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В 2022 году номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6 процентов до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты сильно различаются как от региона к региону, так и в зависимости от отрасли, в которой работает человек. По оценкам экспертов, половина работников получает зарплату более 40 тысяч рублей в месяц.

Для исследования динамики зарплат эксперты РИА Новости подготовили рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц.

Наилучшая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где на рост зарплаты до 100 тысяч потребуется менее трех лет. Второе и третье места в рейтинге занимают Чукотка и Магадан. В обоих регионах такая высокая зарплата будет достигнута через 5,2 и 5,3 года соответственно.

Если мы говорим о ЦФО, то в лидеры вырвалась Москва, здесь 100 тысяч половина жителей будет получать через 6,3 года. Владимирская область заняла в рейтинге 49-е место. Зарплату в 100 тысяч рублей через 7,5 лет у нас достигнут лишь четверть работников региона. Через 11,1 года уже половина работников сможет похвастаться высокой зарплатой. А до 75 процентов работников с зарплатой в 100 тысяч рублей мы доберемся лишь через 14,8 лет.

К слову, по данным Правительства Владимирской области, средняя зарплата в области в прошлом году превысила 45 тысяч рублей. Такую цифру озвучил губернатор Александр Авдеев во время отчета перед депутатами Заксобрания. Благодаря этому наш регион смог подняться на 11 место в Центральном Федеральном округе. В целом по России Владимирская область занимает 52 место по уровню зарплат.

По информации Владимирстата, среднемесячная номинальная зарплата в январе-феврале текущего года составила 46 146 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 16,2 процента.

Возвращаясь к рейтингу, стоит заметить, что пусть и несущественно, но отстают от нашего региона Рязанская (11,8 лет), Костромская (12 лет), Ярославская (12,1 года), Нижегородская (12,9 лет) области. В Ивановской области половина работников начнет получать по 100 тысяч только через 14,2 года.

У регионов в нижней части рейтинга сроки еще выше. У трех регионов (Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика) на достижение зарплаты в 100 тысяч у 50 процентов работников потребуется от 15,8 до 17,4 лет.