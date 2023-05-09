Во Владимире в параде на День Победы участвовала военная техника

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Несмотря на отмену «Бессмертного полка», владимирцы приняли самое активное участие в мероприятиях, посвященной 78-й годовщине Великой Победы.

Почетные гости - ветераны

Начало торжественного митинга было запланировано на 11.00, но еще задолго до этого времени горожане с цветами и плакатами дедов-фронтовиков стали стягиваться к площади Победы. К началу первых речей здесь собралось не меньше нескольких тысяч человек. Также приехали на митинг все первые лица региона и города, руководители силовых ведомств, руководители организаций и общественных организаций, депутаты и сенаторы.

Как и всегда, самыми главными и почетными гостями стали ветераны, участники Великой Отечественной и дети войны. Они разместились на гостевых местах, выставленных прямо на площади, у сцены и Вечного огня.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Прекрасный праздник, как всегда, со слезами на глазах, - поделился полковник в отставке Иван Степанович Беседин, оказавшийся одним из почетных гостей. - Прихожу сюда каждый год, вот только в прошлом году здоровье не позволило.

Сам Иван Степанович рассказал, что родился в 1936 году в Купянске Харьковской области, а с 1955 года проходил служба в Азербайджане, в Московском военном округе, принимал участие в Чехословацких событиях, потом нес службу в Самарканде, затем возглавлял спецподразделения.

- Настроение сейчас победное, слава нашим отцам и дедам, - улыбнулся полковник Беседин.

А труженик тыла, 97-летний Иван Иванович Сироткин пришел на праздник в сопровождении детей и внуков. Когда началась война, в 18-летнем возрасте Иван Сироткин пришел на железную дорогу, сопровождал и осматривал грузы, которые тысячами вагонов и эшелонов отправлялись на фронт. После войны Иван Иванович остался на железной дороге, где и трудился до пенсии.

- Нас в семье пятеро детей, все живем во Владимире, и приходим на празднование Дня Победы каждый год, - рассказала дочь ветерана Татьяна. - Настроение самое прекрасное.

Радовалась с владимирцами и погода — к началу митинга стало солнечно и тепло. А пока готовились парадные коробки, мэр города Дмитрий Наумов тоже рассказал, что в его семье воевали оба деда. Один был ранен, но оба вернулись домой.

Кстати, всего во Владимире в живых остались 38 участников Великой Отечественной войны.

Сюрприз на параде

Около 11.00 участники парада заняли свои места. Командовал им начальник штаба 27 гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии гвардии генерал-лейтенант Сергей Савельев, а принимал командующий этой же армии, генерал-лейтенант Олег Глазунов, также являющийся начальников Владимирского территориального гарнизона.

Сам генерал-лейтенант Глазунов обратился с несколькими словами к собравшимся и поздравил их с праздником, но первым взял слово губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сегодня у Вечного огня собрались люди разных национальностей и возрастов: владимирцы, наши друзья из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Все, кто сохранил в семье правду о войне и остался верен подвигу наших дедов. Наши героические предки защитили родину, уничтожили фашизм, и горе тем, кто сегодня искажает эту правду, - заявил со сцены глава региона.

Безусловно, главные поздравления достались ветеранам и фронтовикам, которых губернатор поздравил отдельно перед началом церемонии.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сразу после кратких речей началась первая часть парада, в которой приняли участие военнослужащие, курсанты, представители региональных УМВД, ГУ МЧС, Росгвардии, УФСИН, Владимирского юридического института ФСИН.

После пешей части, к удивлению владимирцев, на проспекте Ленина показалась военная техника. Вообще изначально говорилось о том, что парад будет состоять только из пеших подразделений. Тем больше радости вызвал сюрприз у владимирцев.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Механизированная колонна состояла из восьми боевых и специальных военных машин. В голове шла боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М», созданная на базе БТР-82, а за ними проследовали крупные «представители» ракетных войск стратегического назначения. Замыкала колонну техника из 28 понтонно-мостовой бригады, находящейся в Муроме. Оказывается, часть этих машин прибыла на парад из Ивановской области.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После прохода техники перешли к церемонии возложения венков и цветов — сперва это сделали руководители области и столицы региона, затем руководители силовых структур, а за ними все желающие, которых оказалось очень много.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Семья Андриановых пришла, как и сотни других владимирцев, с портретом своего дедушки. По их признанию, в «Бессмертном полку» они принимали участие ежегодно.

- Мы каждый год ходим сюда. Наш дедушка воевал на Втором Ленинградском фронте, на обслуживании аэродромов. Был кадровым офицером и прошел всю войну. В нашей династии практически все военные, - поделился внук ветерана Андрей.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

После официальной части торжества по случаю 78-й годовщины Победы во Владимире продолжились в самых разных частях города. А тем временем жители и гости города продолжают приносить цветы к одному из главных символов праздника - Вечному огню.