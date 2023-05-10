Топ-5 интересных туристических маршрутов во Владимирской области

. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Владимирская область активно готовится к самому массовому туристическому сезону. К слову, турпоток преодолел допандемийные показатели. Если в 2021 году он составлял 1,6 миллиона человек, то в 2022 году – уже 1,8 миллионов человек. По данным Ассоциации туроператоров России, Владимирская область заняла четвертое место в топ-10 востребованных субъектов РФ в сегменте организованного туризма.

В регионе появляются новые туристические маршруты. Например, летом стартует историко-культурный туристический «Былинный путь». Трехдневный маршрут общей протяженностью 105 километров охватит Муром и Гороховец. Тур выходного дня будет выстроен на максимальной интерактивности и вовлеченности туристов. Чтобы гости не потерялись и не растерялись, разработаны навигационные стойки. Наведя камеру на визуальные блоки на стойках, туристы смогут увидеть краткие видео- и мультипликационные фрагменты о культуре и истории Мурома и Гороховца.

Но куда же еще можно поехать?

«По Суворовским местам»

Музей Жуковского. Фото с официального туристического портала Владимирской области.

В январе в регионе открылся новый уникальный маршрут «По Суворовским местам». Туристы смогут посетить исторические места, связанные с именем знаменитого полководца. Первая остановка - церковно-археологические палаты при храме Казанской Божьей Матери в Лакинске. Туристы познакомятся с музейной экспозицией и посетят святой источник. В селе Ундол Суворов проживал в небольшом бревенчатом господском доме рядом с храмом. В его бывшей усадьбе сегодня сохранился парк, часть лип были посажены прославленным полководцем. Вторая остановка по маршруту - «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского». Внук Суворова был крестным отцом Николая Жуковского, он часто приезжал в Ореховскую усадьбу. Сегодня усадьба Жуковских сохранена в первозданном виде. Приехав в Орехово туристы имеют возможность попутешествовать по экспозиции музея, прогуляться по парку, заложенному еще в XIX веке, по солнечным часам - научно-техническому памятнику, демонстрирующему достижения многих веков, смогут определить время. Далее туристы побывают в музее Михаила Сперанского в селе Черкутино, а затем в селе Алепино посетят музей Владимира Солоухина, где после образовательной программы всех гостей обязательно угостят блюдами русской кухни.

Справки по телефону: 8(49242)2-30-00.

«Были и небыли Стародубской земли»

Многие туристы держат путь в крупные города Ковров, Иваново, Шую, проезжая Ковровский район. А между тем, именно здесь началась история Ковровского края. Стародуб на Клязьме – это древний город, который исчез с карты нашей страны более 400 лет назад, но благодаря историкам, исследователям и археологам, мы знаем о его существовании и даже можем своими глазами увидеть древние артефакты. Гостям представится возможность познакомиться с историей и культурой Стародубской земли, с историческими достопримечательностями, среди которых древние валы града Стародуба, усадебный комплекс известного на весь мир рода Танеевых, Успенская церковь с. Любец, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Клязьминский Городок. Есть в районе и затерянный заповедный уголок, история которого уходит в глубину веков и до сих пор пока не изучена. Медуши – уединенное место среди леса и бездорожья на границе нынешних Ковровского и Судогодского районов. Красоты природы этих мест, свежий воздух, виды храмов, интересные и таинственные истории иеромонаха Симеона позволят окунуться в атмосферу русской старины.

Справки по телефону: 8(49232)2-1022, 2-20-73 или 8(980)751-35-50.

«По молочным рекам Владимирской губернии»

Музей Цветаевых. Фото: Архив "КП"

Экскурсионная программа «По молочным рекам Владимирской губернии» предполагает посещение Литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в городе Александрове, переезд через город Струнино в деревню Лизуново, где находится дом-музей детского писателя Алексея Мусатова, экскурсии по деревне и в мусатовском музее, приготовленный деревенский домашний обед «из печи», концерт музейного народного хора. Затем гости получают возможность приобрести свежие молочные продукты: коровье и козье молоко, простоквашу, сметану и творог. Далее туристы перемещаются в живописное село Гагино и посещают церковь Казанской иконы Божией матери, в которой венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги.

Справки по телефону: 8(49244)2-42-79.

«Стекло и пламень рождают вдохновенье!»

Фото с официального туристического портала Владимирской области.

Сегодня Гусь-Хрустальный по праву называют отечественным центром стекольной промышленности. На стекольных заводах города и района выпускают практически все виды стекол, известные в мировой практике. Гости смогут совершить путешествие в прошлое в стенах музея, познакомиться со старинной фабрично – заводской архитектурой города стеклоделов, посетить цеха Хрустального завода, понаблюдать, как в бушующем пламени стекловаренной печи, черпают «вдохновенье» гусевские мастера-хрустальщики, посетить выставку «Галактика стекла». Ну и, конечно, на память приобрести сувениры из стекла и хрусталя в в сувенирной лавке Опытного завода и на Хрустальном рынке.

Справки по телефону: 8(49241)3-05-39.

«Киржач туристический»

Музей ледниковых камней. Фото: Виктория СУХОВА

Старинный ремесленный и купеческий город Киржач стоит всего в 90 километрах от Москвы. Его притягательность определяют Торговые ряды, уютные дома купцов и мещан, чайные лавки, трактиры, постоялые дворы. Уже несколько лет здесь развивают проект «Киржач туристический». Отправившись на Наумовскую пасеку, гости смогут примерить костюм пчеловода и попробовать самостоятельно собрать мед. Обязательны к посещению музейно-парковая зона «Вшивая горка», уникальная часовня в виде свечи в деревне Ельцы, «Типографский мост», который является самым длинным в России и открывает обзор к Поляне утерянных букв. Также нельзя пойти мимо удивительных музеев: иконописи и реставрации, ледниковых камней, меди и латуни, Дома аргунов. А еще не забудьте потереть нос Зайчушке, фигурка которой украшает смотровую площадку Киржача. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, где в 1975 году был открыт мемориал.

Справки по телефонам: 8(800)333-71-45, 8(960)733-77-88.