Семья погибшего на пожаре в Вязниковском районе мальчика просит помощи

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В результате крупного ЧП без крова остались бабушка и дедушка семейства, но самое страшное, что их внук погиб в огне. А пока ведется расследование, погорельцы вынуждены восстанавливать уничтоженные документы и искать деньги на ремонт маневренной квартиры.

Девять деревьев

О страшном пожаре в поселке Степанцево удалось узнать благодаря местным жителям, которые начали сбор помощи пострадавшим. По словам селян, в ту ночь деревянный дом на улице Фабричной, в котором когда-то давно жили рабочие, а теперь оставалась лишь одна семья, охватило пламя.

- Около трех часов ночи нас разбудила собака, и мы увидели, как горит дом на Фабричной. Горело очень сильно, вместе с сараями. Соседи вызвали пожарных, но так как конструкции были очень старыми, спасти что-либо было уже нереально, - поделилась местная жительница, пожелавшая остаться неизвестной.

Селяне говорят, что хозяева успели выбраться на улицу, но с ними не оказалось 9-летнего Димы (имя изменено — авт.). Родители совершали попытки вытащить его из огня, но все было тщетно — огненная стена никому не позволила подойти близко к горящему дому, а к приезду пожарных что-либо сделать было уже невозможно.

В результате бабушку и 6-летнего ребенка увезли в больницу с ожогами, а Дима, к сожалению, погиб. Сейчас на месте трагедии жители Степанцево устроили стихийный мемориал, где высадили девять деревьев, люди приносят туда игрушки.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пепел вместо дома

О событиях той ночи нам рассказала Екатерина Горшкова, мама погибшего мальчика. Сейчас она немного пришла в себя и просит помощи для своих родителей, дом которых превратился буквально в пепел. Именно к ним семейство в те пасхальные выходные приезжало из Коврова погостить.

- Дом был большой, и каждый в ту ночь спал в своей комнате: папы дома не было, а мама лежала в кухне-гостиной. Далее в отдельных комнатах находились старшие сыновья, а мы с супругом и 3-летний ребенок были в самой дальней комнате, - вспоминает Екатерина. - Нас разбудил средний сын, который прибежал и сказал, что все в дыму и полыхает.

Супруги проснулись и поняли, что все помещения уже заполнились едким дымом и угарным газом, а огонь побежал по двери и охватил прихожую. Попытка добраться до Димы, находившегося в соседней комнате, оказалась безуспешной. На тот момент единственным путем к спасению оставалось окно. Бабушка, родители и двое детей выбрались через него на улицу, и взрослые тут же бросились к окну комнаты Димы.

- Мы влезли в горящую комнату, начали искать его, но на кровати сына не нашли. Мы даже не слышали его криков во время пожара. Дальше этой комнаты продвинуться просто не смогли, потому что огонь из-за открытого окна полетел прямо на нас, - вздохнула Екатерина.

В результате у самой Екатерины обожгло руку и частично оплавило волосы падающим сверху пластиком, ее муж получил ожоги ноги, рук и плеча, средний сын обжег ухо и руку, но сильнее других пострадала бабушка, которую пришлось увезти в ожоговый центр в Нижний Новгород. К сожалению, в огне сгорела и собака, а также оплавились две машины.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

«Осталась в одном халате»

Сами Горшковы полагают, что пламя занялось в нежилой части дома, где была старая электропроводка. Разгоревшись там, огонь перекинулся на их сторону, и среди ночи пожар обнаружили слишком поздно.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области от комментариев по этому поводу отказались, сославшись на тайну следствия.

Буквально накануне нашей беседы бабушку выписали из больницы и семья перевезла ее назад в Степанцево. Местные жители собирали им вещи и деньги.

- Дедушке вещей принесли много, а вот бабушке размеры оказались малы — ей нужна одежда 60-62-64 размеров, так как после ожогов телу требуется простор. Нога у нее 42 размера, но обувь, скорее всего, купим сами, - объясняет Екатерина.

Сейчас поселковые власти выделили бабушке и дедушке квартиру, но оказалось, что в ней нужно делать большой ремонт, не говоря о том, что требуется купить мебель, посуду и многое другое — у погорельцев не осталось ничего, включая документы. Бабушке семейства сейчас элементарно не в чем сделать фотографию на паспорт, так как она осталась в одном халате.

- В этом доме наша семья жила всю жизнь, а год назад везде сделали ремонт. Но теперь восстанавливать дом мы не станем, потому что, во-первых, это просто нереально, во-вторых, здесь погиб ребенок. А в-третьих, говорят, на сгоревшем месте строить не нужно, - говорит Екатерина.

Так что сейчас бабушке и дедушке Горшковых предстоит обживать другую квартиру, пусть и не такую большую, как прежний дом. До ремонта они ютятся в съемном жилье.

По словам Горшковых, благодаря неравнодушным людям удалось собрать средства, которых должно хватить на ремонт квартиры, но денег на остальное у них нет. Поэтому, по возможности, они просят посильной помощи.

КОНКРЕТНО

Семье Горшковых требуются женские вещи на лето. Размеры 60-64, нога: 42. Помощь можно передать во Владимире через родных семьи, в Коврове, либо непосредственно в Степанцево. Уточнять, кому именно их передать, следует у самой Екатерины по телефону: 8(919)028-49-03 (публикуем с ее разрешения).

К этому же телефону привязана банковская карта ВТБ (Екатерина В.), куда можно перевести деньги.