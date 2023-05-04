Власти Владимирской области попросят Собянина помочь с вывозом мусора

Одна из мусорных куч в Коврове, появившихся в апреле. Фото из соцсетей.

Ситуация с вывозом мусора во Владимирской области в последние недели обострилась до такой степени, что губернатор Александр Авдеев вынужден был в ручном режиме решать эту проблему. Особенно критическая ситуация сложилась в Коврове и Ковровском районе, где из-за того, что региональный оператор по обращению с ТКО решил сменить подрядчика, вывозившего мусор, возле помоек выросли горы мусорных пакетов. А техники и людей, чтобы оперативно вывезти мусор на полигон, не хватало.

2 мая на еженедельном оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти и местного самоуправления Владимирской области Александр Авдеев вновь заслушал доклады о проверке содержания контейнерных площадок и вывоза твёрдых коммунальных отходов.

У гаражей должны быть свои помойки

Собственно, на совещании Коврову и Ковровскому районе, а также Вязниковскому и Александровскому районам, где тоже ситуация далека от идеальной, уделили особое внимание.

- За апрель в инспекцию поступило 343 обращения граждан, из них 104, почти треть, – это жалобы по вывозу твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов с контейнерных площадок и прилегающим к ним территорий. Факты, изложенные в обращениях граждан, как правило, подтверждаются. По 69 заявлениями мы выезжали на место. Хочу отметить, что к концу месяца ситуация значительно улучшилась, муниципалитеты активно включились в работу, – сообщил начальник инспекции государственного административно-технического надзора Виктор Шурыгин.

В Коврове, по уверениям властей, новый перевозчик и региональный оператор продолжают налаживать логистику и наращивать мощности. Однако очень замедляет процесс тот факт, что в городе нет контейнерных площадок на территории гаражных кооперативов, и в итоге мусор от гаражей «стекается» к близлежащим придомовым контейнерам.

Александр Авдеев поставил задачу главе Коврова Елене Фоминой, а также руководителям других муниципалитетов, в ближайшее время решить вопрос с заключением договоров на вывоз мусора со всеми гаражными кооперативами и дачно-садовыми товариществами. Если потребуется – обращаться в суды.

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Также, по словам губернатора, показало себя неэффективным МКУ «Город», на содержании которого находится более 150 контейнерных площадок в Коврове.

- Так как на руководство учреждения не действуют штрафы, будем его менять, - объявил Авдеев.

Также Авдеев предложил главам активнее перенимать позитивный опыт у тех муниципалитетов, которые встретили весну с наименьшими трудностями.

- Положительным примером организации работы с отходами служит округ Муром. ТКО вывозят по графику. Во многих дворах наряду с обычными контейнерами установлены 8-кубовые бункеры для крупногабаритного мусора, нет серьезных нареканий к территориям вокруг мест сбора отходов. Сегодня это самая чистая территория области. Всем стоит взять на вооружение опыт муромлян, - заявил глава региона.

Запад области засоряют московские дачники

Кроме того, Губернатор поручил инспекции адмтехнадзора Владимирской области совместно с органами местного самоуправления и региональным оператором подготовить предложения по увеличению числа контейнерных площадок и количества рейсов мусоровозов в районах «подмосковной» зоны: Петушинском, Киржачском, Александровском.

- Не секрет, что в тёплый период эти территории прирастают большим количеством незарегистрированного населения. Буду обсуждать этот вопрос с руководителями Москвы и Московской области. Они охотно помогают техникой, уверен, не откажут и сейчас. Коллеги, всех вас призываю не снижать уровень контроля, взаимодействия и реагирования, – обратился к участникам совещания глава области.

Александр Авдеев в ходе совещания заявил, что самая напряжённая обстановка сейчас в Струнине. Там не только переполненные контейнеры, но и настоящие полигоны вокруг нескольких площадок для сбора ТКО. В отношении администрации города по этим фактам возбуждены административные производства. В Киржачском районе привлекли к ответственности за непорядок во дворах несколько управляющих компаний, один протокол выписан МКУ «Благоустройство».

Работаем с регоператором «Хартия» над увеличением количества контейнеров на западе области и более частого забора отходов. Что касается руководителей Москвы и Московской области, то Александр Авдеев уточнил, что он в скором времени встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, где будет договариваться о помощи с вывозом ТКО.