В Муроме памятниками архитектуры признали театр и два купеческих дома

ДК имени 1100-летия Мурома.

Буквально за месяц Муром пополнил свою «коллекцию» объектов культурного наследия тремя новыми домами, которые хорошо известны каждому местному жителю.

Наследие XIX века

Так, памятником архитектуры муниципального значения был признан дом купца Мяздрикова XIX века, который находится на улице Коммунистической, 33, совсем недалеко от Успенской церкви.

Известно, что этот дом относится к числу зданий, принадлежавших известной купеческой семье Мяздриковых, занимавшейся кожевенным делом, а также имевшей салотопенный завод и разводившей крупный рогатый скот.

Примечателен этот двухэтажный дом тем, что является домом так называемого смешанного типа, которые в Муроме начали строить в 1820-1830 годах. В них первый этаж является каменным, в то время как второй оставался деревянным.

Дом купца Мяздрикова.

Вторым зданием, получившим статус объекта культурного наследия местного значения, стал дом купца Зворыкина XIX века, находящийся на улице Воровского, 55, рядом со зданием Дворца культуры.

Род Зворыкиных также очень известен в городе. Дом на улице Воровского построен во второй половине девятнадцатого столетия, и изначально его хозяином был мещанин Василий Васильевич Зворыкин.

В 1903 году он уже значится как типолитография купца Николая Васильевича Зворыкина, которая размещалась в двух помещениях под жилищем владельца. По сведениям краеведов, в типолитографии работали две скоропечатные машины и один литографический станок.

После революции в 1918 году дом перешел в собственность муниципалитета и использовался как жилье. В 1927 году здание арендовал завод имени Шляпникова, ныне известный, как Муромский машиностроительный завод. Сейчас он используется, как жилой дом.

Драмтеатр

Но самым любопытным стало включение в список объектов культурного наследия, причем регионального значения, Дворца культуры имени 1100-летия города Мурома, более известного, как Муромский ДК.

Здание, которое в годы его возведения именовали, как драмтеатр, ныне действительно используется по прямому назначению — здесь проходят многочисленные спектакли и концерты, а также выставки. В 2000-е годы молодежь посещала организованную на втором этаже дискотеку, а в дни выборов ДК играет роль сразу двух избирательных участков. Находится Дворец культуры на улице Льва Толстого, 23, прямо напротив площади Победы и здания телеграфа.

Проект театра в Муроме был разработан в 1945 году. Однако строить будущий ДК начали лишь в 1956 году. Это была самая настоящая народная стройка. На строительстве были задействованы старшеклассники, студенты и комсомольцы местных предприятий. Более сложные работы, которые касались внутренней отделки помещений, архитектурных форм и прочего, выполняли специалисты. В несколько устаревший проект приходилось то и дело вносить изменения.

Официально строители перевыполняли план на 140-160 процентов каждый день, но старожилы города помнят, что строили театр с трудностями. В итоге возведение театра затянулось до 1962 года, когда решено было приурочить его к празднованию 1100-летия со дня образования Мурома.

Огромные дубовые двери, что стоят на входах и внутри помещений здания ДК, муромлянам подарили сотрудники столичного «Метростроя», а мебель и кресла создали в мастерских театра имени В.И. Немировича-Данченко. Служители этого же театра помогали в установке кресел в зрительном зале Муромского ДК. Люстры, а также многочисленные светильники, были сделаны в Москве, а нестандартные стекла для окон и дверей приехали из Гусь-Хрустального.

Надо сказать, что сдать драмтеатр удалось почти впритык к празднованию Дня города, и 18 августа 1962 года здесь состоялась юбилейная сессия городского совета, посвященная 1100-летию Мурома.