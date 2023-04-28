Во Владимирской области на 20 процентов выросло число дистанционных афер

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Новый прокурор Владимирской области Иван Грибов начал работу в регионе с совещания, посвященного дистанционным хищениям.

Тройка «лидеров»

Мероприятие состоялось 26 апреля в областной прокуратуре. В нем приняли участие все руководители и представители силовых ведомств региона — Следкома, УМВД УФСБ, Федеральной службы судебных приставов, УФСИН, МЧС, а также Росгвардии. Естественно, присутствовали все городские и районные прокуроры.

В надзорном ведомстве региона отметили, что пока количество дистанционных мошенничеств, к сожалению, только растет. Так, в 2022 году оно выросло почти на 10 процентов, а в общей доле преступности вовсе подскочило до 20 процентов — всего было возбуждено 3386 уголовных дел из 16254 возбужденных за год.

Не радует и новый 2023 год. Так как число дистанционных мошенничеств за первые четыре месяца выросло почти на четверть ( в абсолютных цифрах число преступлений выросло с 486 до 601).

Чаще всего на уловки аферистов попадаются жители Собинского района. Здесь рост составил 85,7 процента. На втором месте Ковровский район, где число таких преступлений подскочило на 53,2 процента. А замыкает тройку «лидеров» по обманутым гражданам Владимир. Здесь число дистанционных преступлений выросло на 26,5 процента.

- Причиненный потерпевшим ущерб в истекшем году составил 618 миллионов рублей, в текущем – 189 миллионов рублей, его возмещение остаётся минимальным, - сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Проще говоря, раскрываются преступления этой категории тяжело, так что далеко не всякий жулик предстает перед судом.

Звонят подменные телефоны

Тем не менее, в ходе совещания представители надзорного ведомства региона отметили, что принятые в прошлом году прокурорами меры по «активизации правоохранительных органов» дали свои плоды. Так, раскрываемость краж с использованием компьютерных технологий выросла с 28,2 процента до 42,7 процента, в то время как доля раскрытых мошенничеств увеличилась с 3,8 до 7,9 процента.

Радуют показатели и первых двух месяцев нынешнего года: сейчас оперативники и следователи раскрывают до 57,4 процентов «удаленных» краж и до 17,6 процентов мошенничеств, что действительно неплохо.

В том числе противодействуют жуликам из зарубежья.

- Прокурорами проводится активная работа, направленная на исключение возможности использования из-за границы подменных номеров телефона, - объяснила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

Для примера надзорное ведомство привело случай, когда во время изучения одного из уголовных дел обнаружилось, что потерпевшему звонили с подменного номера. Иностранные мошенники использовали специальную программу, которая изменяет отображающийся номер телефона на отечественный. Однако оператор связи по какой-то причине, вопреки закону, не воспрепятствовал соединению с «липового» номера и не прервал этот звонок. В результате человек лишился 650 тысяч рублей.

После проведенного разбирательства оператора связи оштрафовали по административной статье на 600 тысяч рублей.

По итогам совещания сотрудники силовых структур отметили, что хотя меры по противодействию дистанционным ворам и мошенникам активно применяются, но пока они требуют дополнительных усилий.