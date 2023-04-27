Места для шашлыков во Владимире в 2023 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майские праздники и шашлыки неразделимы. Одни идут в лес, другие — в парки, третьи — на дачу. Однако поесть шашлыки стихийно, на природе, не получится. С 13 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Это означает, что разведение открытого огня запрещено, также нельзя ходить в лес.

За нарушение грозит штраф — от 10 до 20 тысяч рублей для обычного человека, от 30 до 60 тысяч для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч для предпринимателей и от 400 до 800 тысяч для организаций.

Так что если хотите пожарить мясо на мангале, придется выбрать специальные пикниковые городки и гриль-площадки. Итак, где же их найти

Загородный парк

Не хотите уезжать из города, тогда вам — в Загородный парк. Там оборудован «Пикниковый городок», рассчитанный на 25 мест. Все они находятся под навесами, а значит, дождь не страшен. Стоимость — 100 рублей с человека за весь день. За эти деньги вам предложат стол, две скамейки и навес, мангал придется брать с собой. Забронировать место для пикника можно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов по телефону: 77-32-10. Администратор «Пикникового городка» - Татьяна (ей можно позвонить по телефону: 8(905) 615-59-00. Обратите внимание, что на 29,30 апреля, а также 1 и 6 мая все места уже забронированы.

фото из группы Загородного парка в ВКонтакте

«Зеленый мыс»

Еще одно место, куда можно поехать отдохнуть — барбекю-парк «Зеленый мыс» (Юрьев-Польское шоссе, 3 (водохранилище Содышка)). Там вам предложат арендовать гриль-домики с жаровней и открытой верандой. Малые домики вмещают 12 человек, большие — 25.

День отдыха обойдется в 9 тысяч за маленький домик, 10 тысяч за большой домик. Час аренды стоит 1300 рублей, минимальный заказ составляет 3 часа. В стоимость входит: 3 кг древесного угля, жидкость для розжига, комплект одноразовой посуды на 8 человек, пользование гриль-решетками и шампурами. Забронировать домик можно по телефону: 8(905) 143 -07- 38.

На шашлыки в Суздальский район

Еще одно место отдыха находится в поселке Боголюбово - «Гриль парк 33». Там можно арендовать гриль-домики или беседки. Цена — от 500 рублей в час. Забронировать можно по телефону: 8 (958)186-40-60.

Владимиро-Суздальский парк активного отдыха на Заячьей горке (Суздальский район, поселок Садовый, ул. Заячья горка, 1) предлагает в аренду беседку с мангалом. Она вмещает в себя до 10 человек. В будний день аренда беседки, мангала и 10 шампуров обойдется в 5 тысяч рублей, в выходной — 7 тысяч рублей. Аренда беседки и мангала обойдется в полторы тысячи рублей. Отдельно можно арендовать уголь, спички, посуду, жидкость для розжига, шампура. Бронь по телефону: 8(980)756-56-00 или по электронной почте: z-gork@mail.ru.

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Улово и Гридино

Свои услуги предлагает и база отдыха в Улово. Гриль-домики на 10 человек обойдутся в 3 тысячи рублей + 200 рублей с человека, дети до 12 лет бесплатно. В стоимость входит 3 кг угля, вязанка дров и набор посуды на 10 персон. Гриль-домики на 20 человек — 5 тысяч рублей + 200 рублей с человека. Есть и бюджетный вариант — можно арендовать беседку за 1500 рублей + 200 рублей с человека. Забронировать можно по телефону: 8(900)475-82-32.

Ну, и, наконец, гостевой дом в Гридино (Судогодский район, улица Северная, 21). Там можно взять в аренду открытую беседку с каменной печью и барбекю на 12 человек. Вместе с беседкой можно пользоваться домом. В доме предоставляется холодильник и санузел. В стоимость входит использование мангальной зоны, со всем необходимым инвентарем (решетки, шампуры). Цена — 12 тысяч рублей. Забронировать можно по телефону: +7(915)750-30-90.