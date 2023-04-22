Владимирцев просят убрать покрышки из дворов

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Каждую весну в областном центре начинается борьба с покрышками, которые до сих пор можно найти во многих дворах. В них сажают цветы, используют в качестве полосы препятствий на детских площадках, ограждений, а где-то и вовсе вырезают из них цветы, лебедей и используют для украшения.

Вот только использованные покрышки опасны, особенно в жару. При изнашивании они выделяют высокотоксичную пыль, вдыхание которой способствует развитию раковых заболеваний. Содержание химических веществ в распространяемых микрочастицах гораздо выше, чем в выхлопных газах.

Кроме того, отслужившие и выброшенные покрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение почвы, вымывание токсинов и канцерогенных веществ грунтовыми водами. При жаре все эти эффекты усиливаются в разы.

Чтобы уберечь городскую среду, администрации районов Владимира вынуждены собирать старые шины по всему городу и увозить их на утилизацию. Пик, конечно, приходится на сезон смены летней резины на зимнюю и наоборот. Многие автомобилисты не заморачиваются правильной утилизацией изношенных покрышек, а просто бросают их в кустах за гаражами. Оттуда их извлекают активные садоводы. Был случай, когда один такой умелец выращивал в шинах огурцы, мол это лучше парника — тоже нагревается и места немного занимает. Вот только созревшие огурцы уже наполнены вредными химическими веществами, и есть их опасно для здоровья.

В мэрии напоминают, что любое использование покрышек для благоустройства запрещено. За это предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 800 рублей до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 20 тысяч, для юридических лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Поскольку покрышки относятся к четвертому классу опасных отходов, просто так выбросить их в мусор нельзя. Зато во Владимире есть место, куда их можно сдать совершенно бесплатно. Это пункт приема на улице Добросельская, 230. Организации, которые привезут старые шины туда, освобождаются от платы за утилизацию. Покрышки там собирает «Дмитровский завод РТИ», который потом отвозит их на переработку в Подмосковье.

КСТАТИ

Если сдать покрышки в переработку, где из них сделают резиновую крошку, ее можно использовать как покрытие для стадиона или же добавить в асфальт для большей долговечности дорог. В этих случаях резина будет намного менее токсична, так как ее будут использовать в соединении с другими веществами по специальным технологиям.