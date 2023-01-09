Заводы, больницы и парки: что построят и как благоустроят Владимирскую область

. Фото: Александр УТКИН

Новые больницы, новые рабочие места и многое другое могут порадовать владимирцев уже в ближайшее время. Если, конечно, чиновникам удастся воплотить в жизнь все запланированное.

Медицина, вперёд

Если верить чиновникам, в области могут появиться новые здания больниц и поликлиник. В первую очередь речь идёт о больнице скорой медицинской помощи Владимира, известной как «Красный крест». Она имеет статус травматологического центра первого уровня, а это значит, что пациентов к ним привозят со всего региона. Мест в ней катастрофически не хватает, и иногда пациенты лежат в коридорах.

По оценке экспертов, для полноценного удовлетворения нужд БСП требуется точно такое же высокое здание. Вот только больница находится в историческом центре Владимира, где невозможно строительство высотных зданий без согласования с Министерством культуры. Первый же корпус строился в советские годы, когда законодательство было другим.

БСП. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Больница скорой медицинской помощи Владимира с точки зрения материально-технического оснащения, конечно, запаздывает лет на десять. Те условия, в которых работают врачи и лечатся пациенты, совсем далеки от идеальных, - заявил директор регионального облздрава Артем Осипов. – Потребуется передислоцировать пациентов в новое здание, а нынешний корпус подвергнуть капитальной перестройке и ремонту, и эту работу мы будем делать.

Хотя проект нового корпуса БСП создали ещё в 2022 году, но когда реализуют – неизвестно. Пока областные чиновники направили свое предложение в Госдуму России, чтобы его рассмотрели и, возможно, поддержали финансово.

Также есть планы создать на базе городской поликлиники №1 Владимира амбулаторно-поликлинический центр также с новым современным зданием, создать диспетчерский пункт для оперативного управления «скорой помощью», построить перинатальный центр, который будет соответствовать этому названию и вероятно появится на базе Областной клинической больницы.

Спорт, ты жизнь!

У владимирских борцов появится новый спорткомплекс в центре города. Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области заказал проект регионального центра подготовки резерва по спортивной борьбе почти за 20 миллиона рублей.

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Возвести его планируют на улице Большой Нижегородской, 43, на месте здания, построенном в начале XX века, где сейчас базируется школа олимпийского резерва по спортивной борьбе. Согласно техническому заданию, новый спорткомплекс будет включать два отдельно стоящих здания.

Первое трехэтажное здание площадью 7,5 тысячи «квадратов» подготовят к проведения соревнований различного уровня. В подвале оборудуют прачечную, кладовые, мастерские и душевые, на цокольном этаже — раздевалки, мастерские, комнаты для приема пищи, массажа, а также сауну и медкабинет.

На первом этаже спортивного блока устроят трибуны на 500 мест, зал площадью 1,2 тысячи квадратных метров, зону награждения, комнату судей, гардероб, кафе, административные помещения. На втором сделают VIP-зону, конференц-зал, переговорные и кабинеты администрации комплекса.

Второе здание — это двухэтажный кампус на 90 мест площадью 5,4 тысячи квадратных метров для временного проживания спортсменов. Кроме того, на прилегающей к блокам территории разместят парковки, гостевые стоянки автобусов, площадки для отдыха и занятий физкультурой, а также беговые дорожки. Проект должен быть готов до августа 2023 года.

Заводы и отель

Если верить соглашениям, достигнутым на Владимирском инвестиционном конгрессе, то в ближайшие годы область ждёт строительный бум: построят предприятий на 15 миллионов рублей.

Так в Собинском районе появится завод по производству плит МДФ мощностью 150 тысяч кубометров в год, в строительство которого вложат 6,9 миллиарда рублей, а на исходе будет создано 400 новых рабочих мест. В Кольчугино построят новое предприятие по производству стальных труб и цилиндрических слитков и сплавов алюминия, инвестиции в которое сосиавят 1,2 миллиарда рублей. Во Владимире появятся медицинский плазмацентр и производство фильтров и систем для очистки воды, а рекреационный комплекс вырастет на территории Каринского сельского поселения.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Там возведут отель на 200 номеров, отдельно стоящих вилл, а также закрытые бассейны, термальные комплексы, прогулочные велодорожки, тропы здоровья, лыжные маршруты и многого другого. Здесь же планируется создать площадки для мини-гольфа, йога-локации, футбольное поле и даже контактный мини-зоопарк. Планируется, что рекреационная зона появится к концу 2025 года, как и большинство производств.

Парк вместо садов

В следующем году во Владимире по словам главы региона Александра Авдеева постараются начать реконструкцию старых садов у ДДюТ, где планируется создать парк интересный всем горожанам. Его концепцию разработали и обсудили с жителями ещё в 2020 году, но воплотить ее получится, видимо, не скоро.

В 2023 году могут начать проведение гидрологических и археологических работ, но сколько они продлятся - неизвестно. Зато по словам губернатора в разработанную в 2020 году концепцию благоустройства могут внести изменения.

Парк в ДТЮ.

Само строительство парка планировали разделить на четыре этапа, начав с обустройства входного павильона и общественного туалета, проложив внутренние и наружные сети электроснабжения, канализацию, отопление, смонтировав системы кондиционирования и поставив часть скамеек и урн.

Скоро в новую школу?

Еще один долгожданный проект – школа в Веризино, которую могут начать строить в следующем году. По плану в марте-апреле 2023 года мэрия завершит корректировку проектной документации, и после определения окончательной стоимости строительно-монтажных работ объявят торги на строительство объекта. Школьный комплекс возведут рядом с новым детским садом №19 в микрорайоне Сновицы-Веризино на улице Куйбышева.

Финансировать стройку школы на 1100 мест будут в рамках нацпроекта «Образование» и региональной программы «Развитие образования». Ее планируют строить по проекту школы в микрорайоне Коммунар, которую открыли в 2021 году. Ориентировочно строительство займет два года. Кстати, построить школу обещают уже восьмой год.

Преображение города-музея

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В 2023 году на благоустройство Суздаля из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального, муниципального – потратят 1,9 миллиарда рублей. На них в «жемчужине Золотого кольца» отремонтируют два моста, очистные сооружения, ливнёвки. Будут приведены в порядок тротуары, дорожки, установлены новые фонари. В прошлом году на благоустройство Суздаля выделили 900 миллионов рублей, в 2021-м – полмиллиарда.