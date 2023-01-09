Могилы древних воинов и остатки царских хором: чем удивили раскопки на владимирской земле

Фото Александровского музея-заповедника.

Вспоминаем, какие открытия принес владимирцам прошедший археологический сезон.

Загадки древних курганов

Окрестности Суздаля уже не один десяток лет изучает экспедиция Института археологии РАН и Государственного исторического музея. Внимание учёных привлекают древние курганы, которые начинали изучать еще в XIX веке.

В Ополье ученые насчитывают более восьмидесяти древних захоронений, но два погребения из могильника Гнездилово-12 стали сенсацией этого сезона. В одном нашли женские украшения поволжско-финского и мерянского или владимирского типа, а также – трехбусинные височные кольца – характерные элементы славянского женского костюма.

В другой могиле ученые нашли останки мужчины с боевым топором – оружием, которое редко встречается в древнерусских могильниках. За два сезона археологи обнаружили на этом памятнике шесть боевых топоров IX-X веков. Вероятно, их владельцы относились к военной элите, княжеским дружинникам, которые могли участвовать в борьбе представителей династии Рюриковичей за Суздаль.

Древнерусское село под Муромом

В этом году археологи продолжили исследовать древнерусское село домонгольского периода, которое обнаружили под Муромом в прошлом году. Новые находки на месте поселений, находившихся в семи километрах от города на Оке и занимающих три с половиной гектара, рассказали, что там жили представители социальной элиты, возможно, участвовавшие в управлении муромскими землями. На одной из крупных усадеб археологи нашли кольчужные кольца, наконечники стрел, ременные накладки, подвеску-топорик, что указывает на то, что здесь жил воин.

Кроме того, там жили грамотные люди – об этом говорят стилосы для письма, детали книжных переплетов. Редкая для сельских поселений находка - более десяти пломб «дрогичинского» типа, которые могли использовать как торговые ярлыки.

Кроме того, на Чаадаево 5 – селище назвали по ближайшему населенному пункту – археологи собрали разнообразную коллекцию христианской мелкой пластики: нательные крестики, крестовидные подвески, фрагменты энколпиона и двухсторонние подвески-иконки. Редкая находка – равносторонний крест с расширяющимися лопастями и рельефным изображением распятия. Такие кресты, получившие название «крест с грубым изображением Распятия», археологи находят на территории Северо-Западной Руси, Ростова Великого, на больших селищах Суздальского Ополья и в окрестностях Переславля Залесского. Кресты датируются концом X–XI веками и относятся к раннему этапу христианизации Руси.

Южные традиции в белокаменном зодчестве

Археологические исследования Успенского собора Княгинина монастыря в столице Владимирской области в 2022 году проводили специалисты Института археологии РАН и Государственного Эрмитажа в рамках изучения состояния фундаментов древнего храма, который готовят к масштабной реставрации.

В Успенском соборе заложили шурфы и вскрыли фундаменты храма начала XIII века, обнаружив неожиданную находку – необычные половые плиты. Как рассказал директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров, важнейший архитектурный памятник домонгольского Владимира был построен из плинфы, то есть из кирпича - в отличие от других владимирских белокаменных храмов. Специалисты называют это южной традицией, неожиданно проявившейся во Владимире и Ярославле.

Остатки царской резиденции

Интересные находки принесли и раскопки на территории «Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода», где работал отряд Древнерусской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа. Во время раскопок удалось обнаружить углы некоего временного строения времён Василия III, по указу которого была возведена Александровская слобода. Найдены основания столбов, которые вероятно, поддерживали парадное крыльцо Большого дворца. Столбы позволяют представить масштабы грозненского дворца, который, вероятно, имел не менее трех этажей, считая подземный уровень, и большое гульбище с несколькими сходами на парадную площадь.

Археологи обнаружили, в том числе, небольшой нож XIV-XV веков, несколько монет времен Василия III – Ивана IV, пуговицу, предположительно второй половины XVII-начала XVIII веков, обувные подковки, наконечники стрел. Кроме того, удалось найти много лотковой черепицы, покрывавшей крышу палаты. По мнению учёных, она могла составлять мозаику, также были обнаружены фрагменты плиток пола. Одна из ценнейших находок – красный неполивной угловой изразец, который датируется периодом правления Василия III и подтверждает даты постройки слободской царской резиденции.