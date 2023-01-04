Разрушение памятников и уникальные фестивали: вспоминаем самые яркие события культуры Владимирской области

. Фото: Александр УТКИН

Владимирский край давно привлекает не только белокаменными шедеврами архитектуры, но и необычными праздниками и фестивалями. Чего стоят только знаменитый День Огурца, День топора или День картофеля, или давно ставший любимым и традиционным фестиваль «Музыкальная экспедиция»! Этот год во Владимирской области вообще ознаменовался целой плеядой фестивалей - Всероссийский фестиваль уличных театров в Суздале, фестиваль творчества и ремёсел «Реки-руки», фестиваль авторской песни в Гороховце «Макушка лета», Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо» и другими. «КП-Владимир» рассказывает, какими ещё событиями в сфере культуры запомнился этот год.

Самое запретное

Владимирская епархия запретила частным гидам проводить экскурсии в храмах и монастырях. В качестве причины назвали непрофессиональное поведение некоторых частных экскурсоводов.

. Фото: Антон ТУШИН

Теперь чтобы водить экскурсии гидам сначала придётся пройти специальные курсы, проведя для комиссии индивидуальную экскурсию по святилищу. После её оценки в епархии решат, давать разрешение или нет. Но ограничения не коснутся специалистов паломнической службы.

Самое патриотическое

Суздальская сувенирная фабрика выпустила партию матрёшек с символами СВО - «Z» и «V». Их назвали Zоя и Vаля. Как рассказали на фабрике, спрос на игрушки высотой от 10 до 18 сантиметров оказался весьма высоким. Первую партию матрёшек, стоимость которых колебалась от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, раскупили через фирменный магазин предприятия практически сразу. Идея создать их родилась у руководства фабрики.

Матрешки. Фото фабрики "Владимиро-Суздальские узоры".

Всего на фабрике работает 10 мастеров: художники, токари и лакировщики. Кроме матрёшек суздальские умельцы делают деревянную посуду, предметы утвари и ёлочные украшения.

Самое вандальное

В Суздале ивановец повредил памятник археологии X-XVII веков. Ущерб городу составил 1,3 миллиона рублей. По версии следствия, мужчина без проведения предварительных изысканий с марта 2021 года по июнь 2022 года давал трактористу указание на подрезку грунта на участке, входящем в границы территории памятника археологии «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля», Х-ХIII, XIV-XVII веков». Вину он признал и ущерб возместил.

Самое музейное

Во Владимирской области пополнился список необычных музеев. К музею ложки, музею песни, музею петуха под конец года добавился музей гранёного стакана, который открыли в Гусь-Хрустальном.

Граненый стакан. Фото ВСМЗ.

В Историко-художественном музее выделена специальная территория для «малого музея», где представлена коллекция стеклянных экспонатов разных времен, начиная с прошлого века. На организацию музея из регионального бюджета выделили два миллиона рублей. Можно увидеть раритетные стаканы, стеклянную посуду оригинального дизайна. Многое в дар музею передали гусевчане.

Первый граненый стакан выпустили гусевские мастера стекольного дела в сороковых годах прошлого столетия. И днём его рождения является 11 сентября – дата выпуска первого его образца на заводе в Гусь-Хрустальном. В советские годы такие стаканы были повсюду: в столовых, ресторанах, кафе; из них пили чай на каждой советской кухне, они несли исправную службу в автоматах с газировкой, в вагонах поездов.

Самое сувенирное

Сухари. Фото из группы Дом-музея пряника.

Имбирные сухари «Владимирский централ» признали лучшим российским сувениром. Необычный сувенир от Дома пряника получил первое место в номинации «Сувенир города» на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Как объяснили создатели сувенира, Владимирский централ — хоть и не туристическая достопримечательность, но одно из самых известных мест города, поэтому они и решили создать такой бренд.

Самое перенесенное

Во Владимире второй раз перенесли концерт рок-группы «Сплин». На этот с 30 сентября 2022 года на 12 апреля 2023 года. Официально выступление отложили по «техническим причинам». Организаторы пояснили, что все купленные билеты остаются действительными. Также концерты группы отменили и в других городах.

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Есть также версия, что концерт группы могли отменить по политическим причинам. Кстати, во Владимире против концерта группы в Арт-Холле выступал областной депутат Законодательного собрания Александр Цыганский.

Напомним, первый раз Александр Васильев должен был спеть во Владимире еще 14 апреля 2022 года, но незадолго до мероприятия выступление перенесли на более поздний срок.

Самая дорогая

В этом году «Музыкальная экспедиция», прошедшая в июне, стала самой дорогой за последние годы. На проведение фестиваля выделили 3,51 миллиона рублей. Для сравнения: в 2019 году «Музыкальная экспедиция» обошлась в 1,07 миллиона, в 2020 – в 2,24, а в 2021-м – в 2,85 миллиона рублей.

В рамках фестиваля музыканты дали концерты в четырех селах и деревнях, городах Киржач и Владимир. Не обошлось без приключений: на последних двух концертах в районах не оказалось рояля, но благодаря помощи неравнодушных ценителей культуры, музыкантам все же за десять минут до выступления привезли инструмент.

Уход года

Сразу две заметные фигуры в сфере культуры покинули наш регион. В июне заявление об уходе с должности директора департамента культуры написала Алиса Бирюкова. Она работала в ведомстве с 2018 года. После своего ухода Алиса Михайловна заняла должность заместителя директора Российской библиотеки искусств, но уже в августе ей предложили возглавить музей-заповедник «Горки Ленинские». Ее концепция развития учреждения оказалась лучшей на конкурсе. Курировать культуру во Владимирской области стала Ольга Демина.

Алиса Бирюкова. Фото Министерства культуры.

Изменения произошли и во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 25 апреля у генерального директора Сергея Рыбакова истек контракт, и он трудился с приставкой врио, не видя в этом ничего зазорного. Однако уже в июле музею представили нового руководителя — экс-председателя комитета по туризму Москвы Екатерину Проничеву. За полгода новый генеральный директор ни разу не общалась с журналистами. Пока для жителей региона она остается «темной лошадкой».