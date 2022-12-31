Парк «Дружба» расширит границы и сменит статус

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Во Владимире прошли общественные обсуждения проекта реорганизации «лесного парка Дружба» в государственный природный парк регионального значения. Напомним, расширить границы лугопарка рядом с совхозом «Вышка», присоединив к нему территорию парка «Дружба», специальная комиссия решила ещё в 2019 году.

В департаменте природопользования эту территорию включили в план как перспективную и в августе 2020 года направили все документы с учтенными замечаниями в администрацию города Владимира, чтобы она организовала публичные слушания. Но сразу говорили, что расширят границы охраняемой территории не раньше 2022 года.

Теперь, согласно проекту, в мэрии предлагают создать единую территорию площадью 332,1 гектара, которая будет включать лесопарковую (284 гектара) и лугопарковую (48,1 гектара) зоны. Естественно, капитальное строительство на этой территории будет запрещено.

Границы нового природного парка пройдут по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», огибая с юга территории поста УГИБДД, кафе и АЗС до поворота на гостиничный комплекс «Русская деревня», вдоль территории гостиничного комплекса «Русская деревня», вдоль границ нескольких земельных участков до пересечения с северной границей полосы отвода Горьковской железной дороги, по северной стороне полосы отвода Горьковской железной дороги и до пересечения с южной границей полосы отвода автодороги федерального значения М-7 «Волга». В природный парк войдут участки, которые планировалось застроить многоэтажкам.

Создать природный парк решили, чтобы спасти луга рядом с парком от застройки и сохранить дубовую рощу - Юрьевецкую нагорную дубраву, крупнейший массив широколиственного и хвойно-широколиственного леса в центральной части Владимирской области. Кроме того, парк поможет сохранить редкие растения, животных и грибы.

Также парк станет местом для проведения спортивных мероприятий, а чиновники говорят о возможности проводить здесь экскурсии и полевые практикумы по биологии, экологии и географии для студентов и школьников.

Кроме запрета на возведение любых крупных объектов, в том числе жилых домов, в природном парке нельзя будет рубить деревья, ездить на машине, жечь костры, а также пахать землю, пасти скот и заготавливать грибы и ягоды в промышленных масштабах. Зато можно будет возводить некапитальные спортивные объекты высотой до 4 с половиной метров.